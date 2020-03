Der Deutschland-Start von Disney+ ist erfolgt und ihr könnt den Streamingdienst jetzt kostenlos für 7 Tage testen und euch für das Abo anmelden.

Ab sofort könnt ihr alle Inhalte von Disney+ schauen. Der neue Streamingdienst ist nun in Deutschland verfügbar und bietet großartige Inhalte rund um Disney, Pixar, Star Wars, Marvel und National Geographic.

Habt ihr bisher mit dem Abo noch gezögert? Dann gibt es jetzt für euch die Gelegenheit Disney+ für sieben Tage kostenlos zu testen.

So funktioniert’s: Besucht einfach die Webseite von Disney+ und beginnt dem Registrierungsprozess. Dabei müsst ihr im Verlauf ein Abonnement auswählen (Monats- oder Jahresabo) und euch für eine Zahlungsmöglichkeit entscheiden. Danach bekommt ihr den Zugriff auf sieben Tage kostenloses Disney+.

Kosten für das gewählte Abo von Disney Plus fallen erst an, wenn die Probewoche vorbei ist. Kündigt ihr also vorher das Abo gibt es auch keine Folgekosten für euch und ihr habt den Streamingdienst eine Woche kostenlos.

Sichert euch jetzt Disney+ kostenlos.

Filme und Serien bei Disney+

Bei Disney+ könnt ihr euch auf alle 30 Staffeln der Simpsons freuen. Zudem gibt es alle Star Wars Filme (abgesehen von Episode 9). Natürlich erwarten euch auch Highlights von Marvel und Pixar, aber für große Begeisterung sorgen derzeit Klassiker wie die Gummibärenbande, Chip und Chap, Duck Tales und Darkwing Duck.

Darüber hinaus gibt es die Disney+ Originals:

The Mandalorian Staffel 1

Star Wars: The Clone Wars Staffel 7

High School Musical: Das Musical: Die Serie

Susi und Strolch – Live Action Fassung

The World According to Jeff Goldblum

Schnappt euch jetzt die kostenlose Probewoche von Disney+ und erlebt die besten Inhalte von Disney in einer App. Diese könnt ihr übrigens bereits für die unterstützten Plattformen herunterladen. Wir haben euch daher einmal zusammengefasst, wie ihr die Disney+ App für die PS4 herunterladen könnt.

