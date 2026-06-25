Twitch-Streamer ist so gut darin, seine Freunde zu täuschen, dass er seit 6 Jahren sein Geld damit verdient

Der Twitch-Streamer Disguised Toast verdankt seine Karriere einer bestimmten Art von Spiel, bei der es darum geht, seine Freunde hinters Licht zu führen.

Um wen geht es? Disguised Toast ist ein englisch-sprachiger Twitch-Streamer, der seine Karriere mit Inhalten zum Kartenspiel Hearthstone begann. Heutzutage verbindet man ihn jedoch mit einem anderen Spiel: Among Us. Das Spiel ging 2020 während der Corona-Pandemie steil und verschaffte Streamerin Millionen von Views. Mittendrin: Disguised Toast, der das Spiel mit seiner Freundes- und Content-Gruppe OfflineTV spielte – und dabei ein erstaunliches Talent dafür bewies, seine Freunde hinters Licht zu führen.

Video starten Meccha Chameleon revolutioniert das Versteck-Spiel auf Steam und zeigt wie das aussieht im Trailer Autoplay

Streamer wuchs mit Among Us auf Twitch, obwohl er gar nicht streamte

Das war der Einfluss von Among Us: Disguised Toast gelang es durch Among Us, seine Followerzahlen auf mehreren Plattformen zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen – sogar auf Twitch, wo er zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines Deals mit Facebook gar nicht streamte.

Als der große Hype um Among Us nachließ, wandte sich der Streamer zwar zunehmend anderen Spielen zu, doch keins davon prägte seine Karriere so nachhaltig.

Auch über Disguised Toast hinaus könnte man sagen, dass Among Us damals einen Trend losgetreten hat, den man heute teilweise als Friendslop bezeichnet: Spiele, die zwar einen grundsätzlich spaßigen Gameplay-Loop bieten, aber vor allem von den Interaktionen der Spieler miteinander leben. Diese Spiele funktionieren auch auf Twitch extrem gut.

Ein aktuelles Beispiel für diesen Trend ist Meccha Chameleon, eine Art Versteckspiel, bei dem Spieler ihre Figur so anmalen müssen, dass sie mit dem Hintergrund verschmilzt. Das Spiel verzeichnet aktuell tägliche Peaks von über 300.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam und führt die Trending Games auf Twitch an (via SullyGnome).

Wie Among Us kann man Meccha Chameleon zu den Deception Games zählen, also Spielen, bei denen man andere hinters Licht führen muss… und natürlich ist Disguised Toast wieder mit dabei. Auf X zeigte er ein YouTube-Video, in dem er Meccha Chameleon mit befreundeten Influencern spielte. Auch wenn den Sieg am Ende der OfflineTV-Producer Brofain davon trug, schaffte es das Video von Disguised Toast in die Trending-Charts auf YouTube.

Disguised Toast via X

In seinem Post bedankte sich der Twitch-Streamer bei Indie-Entwicklern, die solche Deception Games machen, und damit seit 2019 seine Karriere tragen würden.

Habt ihr Meccha Chameleon auch schon ausprobiert? Was sind eure Erfolgs-Strategien, um nicht gefunden zu werden?

Nicht in allen Bereichen lief es für Disguised Toast so gut wie mit Among Us. 2023 gründete der Twitch-Streamer sein eigenes E-Sport-Team im Shooter Valorant – mitten im berüchtigten E-Sport Winter : Twitch-Streamer gründet eigenes Team, 1 Mio. Dollar später kritisiert er den E-Sport: „Jeder verliert eine Menge Geld“