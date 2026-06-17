Solo Entwickler verkauft sein Spiel für 6,15 € auf Steam, wird innerhalb von einer Woche zum Millionär

Auf Steam geht derzeit ein Spiel viral und sein Entwickler wird dadurch in nur einer Woche zum Millionär.

Was ist das für ein Spiel? In Meccha Chameleon spielt ihr mit euren Freunden oder Fremden gemeinsam verstecken. Das besondere ist, dass ihr alle einen imaginären Farbeimer dabeihabt und euch an jegliche Objekte haften dürft.

Ihr sucht euch also etwa eine grüne Wand, heftet euch daran und malt euren Avatar ebenfalls grün an. Noch besser wird es, wenn ihr euch an komplexere Strukturen wie Gemälde, Statuen oder Möbelstücke heftet – hier wird es aber auch schwieriger mit dem perfekten Ausmalen eures Charakters.

So einfach das Spiel ist, so genial kommt es bei den Spielern an und das macht den Solo-Entwickler mal eben zum Millionär.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Meccha Chameleon sehen:

Video starten Meccha Chameleon revolutioniert das Versteck-Spiel auf Steam und zeigt wie das aussieht im Trailer Autoplay

Mit wenig Arbeit zum Millionär

Wie wurde der Entwickler zum Millionär? Eigentlich ist der Entwickler lemorion_1224 immer als Hobby- und Solo-Dev auf Steam unterwegs gewesen. Für den Steam-Hit soll er so nur etwa zwei Monate lang entwickelt haben. Während seine frühen Games wenig Erfolg verzeichneten, hat sich mit dem neuen Hit alles verändert.

Auf Steam hat der Entwickler inzwischen mehr als 3 Millionen Kopien verkauft. Bei einem Preis von schlanken 6,15 Euro dürfte ihn das auch nach Abzug von Gebühren und Steuern wohl zum Millionär gemacht haben.

Die gerade einmal zweimonatige Entwicklung hat sich jetzt wohl richtig ausgezahlt. Gleichzeitig möchte der Entwickler sich auch bei den Fans bedanken und bringt fleißig Updates wie eine neue Karte.

Was sagen die Fans zum Erfolg? Manchmal muss es einfach sein. Das sehen auch die Fans so und gratulieren dem Entwickler auf Reddit zum Erfolg. Dort schreiben sie:

NariceTrasmittente: „Sie haben eine gute Marketingkampagne über Streamer gemacht. Spieler wollen spaßige Erfahrungen, keine riesigen offenen Welten, komplizierte Mechaniken oder ultrarealistische Grafik. Sie wollen SPASS, besonders mit ihren Freunden. Dieses Spiel erfüllt diesen Wunsch. Es wird zwar nach ein paar Monaten wieder in der Versenkung verschwinden, genau wie Peak oder Lethal Company, aber sie haben eine Lücke im Herzen der Spieler gefüllt und damit Geld verdient. GGWP.“

YuutoSasaki: „Dieses Spiel beweist, dass Spiele, die man mit Freunden spielt, jetzt das Meta für Indie-Titel sind.“

Cardboardoge: „Es ist ein großer Erfolg, aber ich hoffe, das nächste Update verbessert das UI. Es ist vielleicht das schlechteste Interface, das ich je in einem so erfolgreichen Spiel gesehen habe.“

Domeen0: „Ich erinnere mich dunkel, dass der Entwickler in einem der Spieleentwicklungs-Subreddits gepostet hat und die Leute ihm sagten, dass das Spiel auf keinen Fall erfolgreich sein wird, haha.“

Meccha Chameleon ist ein lustiges Spiel, das durch sein einfaches Konzept die Fans begeistern kann. Habt ihr euch darin schon erfolgreich vor euren Freunden versteckt? Erzählt uns gerne davon in den Kommentaren. Während der Indie-Dev sich über den Geldsegen freuen darf, greift EA zu anderen Maßnahmen: Weil 80 € für EA FC 26 nicht reichen, verkaufen die Entwickler jetzt auch noch Bandenwerbung an Sponsoren