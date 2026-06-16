Weil 80 € für EA FC 26 nicht reichen, verkaufen die Entwickler jetzt auch noch Bandenwerbung im Spiel

Während viele Menschen auf der Welt dank der WM 2026 im Fußball-Fieber versinken, ist das ganze Turnier natürlich auch ein riesiges Geschäft. Das möchte jetzt auch EA mit seinen Sport-Titel, wie EA FC nutzen.

Was ist das für ein Vorstoß? EA verkauft jedes Jahr nicht nur das in Deutschland beliebte EA FC für 79,99 €, sondern auch weitere Sportspiele wie Madden (American Football), NHL (Ice Hockey), College Football, Skate aber auch Die Sims.

In all diesen Titeln möchte EA in Zukunft neue Kooperationen mit Werbepartnern ermöglichen, die ihre Produkte und ihre Werbung direkt in die Spiele bringen können. So heißt es auf EA.com, Werbende könnten beispielsweise „Individuelle Vanity-Kits, ultimative Team-Pakete, Marken-Herausforderungen und Live-Events bei EA SPORTS“ buchen.

Dabei zeigen sie ein Video, in dem Spieler in EA SPORTS ein Trikot mit der Aufschrift „Visa“ und den Farben des großen Zahlungsnetzwerks tragen (siehe Titelbild). Zusehen ist auch Banden-Werbung der Marke.

Hier könnt ihr einen Trailer zu EA FC sehen:

Video starten EA FC 26 zeigt für den Karrieremodus viele Änderungen, die für mehr Dynamik sorgen Autoplay

Nicht nur in EA FC

Was ist noch geplant? Auch in die Sims soll es Werbeintegrationen geben. Auf EA.com zeigt ein Video die Integration der Marke Coach, die Handtaschen und Jacken für die Sims-Charaktere geliefert hat. Die ikonischen Vans sind zudem ein fester Bestandteil des neuen Skate.

EA bietet aber auch die Option, ein Logo im Replay oder in den Highlights eines Spiels anzuzeigen. Das mag zwar den typischen Einblendungen des Fußballs nachempfunden sein, ist aber dennoch ein Werbeplatz im Spiel.

Natürlich dürfen Werbende auch echte Events wie den Madden Bowl in San Francisco Sponsoren und ihre Werbung dort überall unterbringen. Gleichzeitig ist das, was EA hier ankündigt, in der Branche wenig überraschend.

Wieso ist das keine Überraschung? Je mehr Videospiele als Massenmedium genutzt werden, desto attraktiver werden sie für Werbende. Gleichzeitig wird die Entwicklung immer teurer und das Budget der Gamer in der angespannten wirtschaftlichen Situation ist begrenzt.

So arbeitet die Branche gerade übergreifenden an Ideen für Werbung in Spielen. Was man bei EA sieht, ist deshalb kaum etwas Neues. Zuletzt hatte Sony eine Technik patentieren, lassen, die per KI erkennen kann, ob ein Spieler sich in einem Ladebildschirm oder der Lobby eines Battle Royales befindet. Hier kann die KI dann Werbung in einer Art Multiview einblenden lassen.

Das Patent von Sony findet zwar noch keine Anwendung, ist aber angemeldet. Gleichzeitig hört man von Microsoft CEO Satya Nadella im Zusammenhang mit der Schließung eines Entwicklerstudios, dass Videospiele nicht genügend monetarisiert seien und man in Zukunft „auf eine ökonomisch nachhaltige Art und Weise“ arbeiten muss.

Das bedeutet zwar nicht, dass Microsoft und Sony direkt mit EA gleichziehen und versuchen Marken und Werbepartner in ihre Spiele zu integrieren, ausgeschlossen ist es jedoch auf lange Zeit wohl nicht.

Hier würde uns sehr eure Meinung interessieren! Findet ihr, Werbung in Spielen ist ein No-Go oder habt ihr kein Problem damit? Schreibt uns gerne in die Kommentare welche Art ihr offener gegenübersteht, einer kurzen Werbung im Ladebildschirm oder Trikots und Items von Sponsoren. Die wirtschaftliche Lage von Videospielen sorgt auch für den Stop von neuen Titeln: Das geheime Survival-Game von Blizzard ist gecancelt – Mitarbeiter sollen an anderen Projekten arbeiten