Am 09. Juni lief das Summer Game Fest 2022 und zeigte der Welt zahlreiche Trailer. MeinMMO hat sich das Event angeschaut und für euch die fünf heißesten Trailer des Summer Game Fest 2022 zusammengefasst.

Wie ist die Liste entstanden? Bei dem Summer Game Fest 2022 zeigte eine große Auswahl von Spielen jede Menge Trailer. Einige davon waren Ankündigungen von zuvor noch nicht gesehenen Spielen, andere zeigten erste Cinematics oder Gameplay-Szenen zu Titeln, auf die viele Spieler warten.

Wir von MeinMMO haben uns das Event angeschaut und eine Liste mit den 5 heißesten Trailern zusammengestellt. Als Ausgangspunkt der Liste haben wir Aufrufzahlen der Trailer auf YouTube auf verschiedenen Kanälen analysiert.

Platz 5: Nightingale Gameplay-Trailer

Wie oft wurde der Trailer gesehen? Auf dem offiziellen YouTube-Channel PlayNightingale erreichte der Gameplay-Trailer 172.000 Aufrufe (stand 10. Juni, 12 Uhr) und belegt damit den abgeschlagenen fünften Platz auf unserer Liste der 5 heißesten Trailer des Summer Game Fest.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt erstes Gameplay von Nightingale, dem neuen Survival-Spiel von Inflexion Games richtet den Blick dabei auf PvE-Kämpfe gegen Feenwesen, Crafting und den Bau eines Unterschlupfs bzw. ganzer Städte, sowie das gemeinsame Spielen im Koop mit Freunden.

Das Setting des Titels erinnert auch im neuen Trailer an eine Mischung aus dem industrialisierten England und einer Welt voller Fantasie-Wesen, weshalb MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus Nightingale mit dem MMORPG New World vergleicht.

Das von Genre-Fans heißersehnten Spiel ist für 2022 geplant, weshalb Nightingale zu den 7 Survival-Games zählt, auf die ihr euch 2022 freuen könnt.

Platz 4: The Last of Us Part 1 – PS5 & PC Ankündigungstrailer

Wie oft wurde der Trailer gesehen? Der Ankündigungstrailer zu der PS5- und PC -Version von The Last of Us Part 1 erhielt auf dem PlayStation-YouTube-Kanal 714.000 Aufrufe.

Was ist in dem Trailer zu sehen? Der neue Trailer zu The Last of Us Part 1 offenbart uns den Release einer PS5-Version des beliebten Spiels am 02. September 2022 und zeigt dabei, wie schön das Spiel auf der neuen Konsolen-Generation aussieht.

Außerdem zeigt uns der Trailer die Ankündigung, dass ebenfalls eine PC-Version von The Last of Us Part 1 in Entwicklung sei, womit der Erfolgstitel erstmals am PC verfügbar sein wird.

Platz 3: Street Fighter 6 – Guile Gameplay Trailer

Wie oft wurde der Trailer gesehen? Auf dem YouTube-Kanal von Street Fighter erreichte der Gameplay-Trailer von Guile 735.000 Aufrufe (stand 10. Juni, 12 Uhr).

Was zeigt der Trailer? Mit Street Fighter 6 kehrt nicht nur die beliebte Fighting-Game-Spielreihe zurück, sondern mit ihr auch der Charakter Guile.

Beim Summer Game Fest wurde erstes Gameplay des Kämpfers mit der einmaligen Frisur gezeigt, der in Street Fighter 6 seine charakteristischen Moves mit neuen Angriffen kombiniert. Zudem besitzt Guile im Kampf die Fähigkeit, seine Gegner im Kampf auf Distanz zu halten und seine hohe Reichweite auszuspielen.

Street Fighter 6 soll 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Steam erscheinen. Bereits bei der State of Play von PlayStation zeigte Capcom Street Fighter 6 im Trailer und offenbarte moderne Grafik mit schnellem Gameplay.

Platz 2: Call of Duty: Modern Warfare 2

Wie oft wurde der Trailer gesehen? Auf dem „Call of Duty“-YouTube-Kanal erreichte der neue Gameplay-Trailer von Call of Duty: Modern Warfare 2 starke 2,7 Millionen Aufrufe (stand 10. Juni, 12 Uhr) und belegt damit Platz 2 in unserer Liste.

Was ist im Trailer zu sehen? Activision gab auf dem Summer Game Fest 2022 neue Einblicke in das Gameplay von Call of Duty: Modern Warfare 2 und zeigte dabei ein gesamtes Level der Kampagne.

Ein Team um den legendären CoD-Charakter Ghost erledigt leise und geschlossen reihenweise Gegner. Besonders beeindruckend ist dabei der hohle Detailgrad.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 und lässt CoD-Experte Maik Schneider an Warzone 2 denken.

Platz 1: Marvel Midnight Suns

Wie oft wurde der Trailer gesehen? Auf dem offiziellen Marvel-YouTube-Kanal erreichte der Trailer von Marvel Midnight Suns ungeschlagene 3,8 Millionen Aufrufe (stand 10. Juni, 12 Uhr) und ist damit auf Platz 1 der meistgesehenen Trailer des Summer Game Fest (via YouTube/ Marvel Entertainment).

Was zeigt der Trailer? Der neue Trailer von Marvel Midnight Suns zeigt zahlreiche bekannte und beliebte Marvel-Charaktere wie Venom, Spiderman und Hulk in actiongeladenen Kämpfen.

Der Release von Marvel Midnight Suns ist am 07. Oktober 2022.

Ihr habt das Summer Game Fest 2022 verpasst und wollt nachschauen, welche Spiele außerhalb der 5 heißesten Trailer gezeigt wurden? MeinMMO hat im Live-Ticker mitgeschrieben, was auf dem Gaming-Event passiert ist und welche Spiele bzw. Trailer zu sehen waren.

