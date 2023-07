Diablo 4: Diablo 4: Zornerfüllter boshafter Ansucher herstellen, so geht’s

Season 1 hat mit den Herzen neue Items in Diablo 4 eingeführt. Die mitunter mächtigsten und seltensten darunter sind die zornerfüllten Herzen, für die ihr zornerfüllte boshafte Ansucher braucht. MeinMMO erklärt, wie ihr sie herstellen könnt.

Was ist das für ein Item?

Mit Ansuchern könnt ihr in Tunneln der Boshaftigkeit die Pusteln am Ende des Tunnels öffnen.

Je nachdem, welchen Ansucher ihr nutzt, bekommt ihr ein anderes Herz als Belohnung. Zornerfüllte Ansucher sind der „Joker“, sie sind immer verfügbar.

Zornerfüllte Herzen gehören zu den mächtigsten der neuen Items und die Ansucher sind die schnellste und sicherste Quelle dafür.

Ihr braucht das Item außerdem, um Schritte in der Reise abzuschließen. Das ist für den Fortschritt aber nicht notwendig, ihr könnt einfach eine andere Aufgabe stattdessen erledigen.

So bekommt ihr den Ansucher: Am einfachsten bekommt ihr zornerfüllte boshafte Ansucher, indem ihr sie herstellt. Das geht an Cormonds Werkbank unterwegs oder in Kyovashad. Dort müsst ihr unter „Handwerkstruhen“ das Item „unsteter Ansucher“ herstellen.

Ihr habt immer nur eine Chance darauf, einen zornerfüllten Ansucher zu bekommen. Eine Garantie gibt es nicht, was daran liegt, dass die entsprechenden Herzen selten und stärker sein sollen. Für die Herstellung braucht ihr:

40 brutale Sekrete

40 gemeine Sekrete

40 verschlagene Sekrete

1.000 Gold

Die Sekrete erhaltet ihr von boshaften Gegnern in den Tunneln, oder durchs Zerlegen der entsprechenden Herzen. Ob ihr sie direkt an der Werkbank zerlegt, oder ob ihr ein Item beim Schmied verwertet, in das ein Herz eingesetzt war, ist dabei egal.

Die boshaften Herzen machen das knappe Inventar noch kleiner. So spart ihr Inventarplatz:

Zornerfüllte Herzen finden – So geht’s

Die Ansucher braucht ihr vor allem, um garantiert zornerfüllte Herzen zu bekommen. Es gibt aber noch weitere Methoden:

ihr bekommt sie garantiert von zornerfüllten boshaften Gegnern, die jedoch selten sind

ihr bekommt sie mit einer Chance von unsteten Herzen an Cormonds Werkbank

Außerdem soll das Echo von Varshan eine Chance darauf haben, alle Herzen fallen lassen zu können. Bestätigen können wir das im Moment aber noch nicht. Nur die Ansucher bzw. zornerfüllte boshafte Gegner lassen garantiert ein zornerfülltes Herz fallen.

Anders als die anderen 3 Herzen können zornerfüllt Herzen in jeden farbigen Sockel eingesetzt werden. Auch ihre Wirkung ist deutlich stärker und unterscheidet sich von den anderen Farben. Für die meisten der neuen, starken Builds braucht ihr ein solches Herz. Die besten Builds findet ihr in unserer Tier List:

