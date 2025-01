Diablo 4 schenkt euch nur noch heute 30 Millionen Gold und einige der besten Items im Spiel

Die Community von Diablo 4 hat über das Winter-Event Millionen Goblins getötet und dadurch Belohnungen für alle Spieler freigeschaltet. Wenn ihr sie haben wollt, müsst ihr euch beeilen: Ihr habt nur noch bis Donnerstag, dem 2. Januar 2025 um 19:00 Uhr Zeit dazu.

Was sind das für Belohnungen?

Hier bekommt ihr die Belohnungen: Die kostenlosen Items gibt’s in Kyovashad. Besucht einfach den Goblin-Schrein links vom Stadtportal und klickt auf die Statue. Ihr habt dann die Möglichkeit, jede der 5 Belohnungen abzuholen.

Die meisten Belohnungen sind für alle Spieler verfügbar. Einige bekommt ihr allerdings nur, wenn ihr Vessel of Hatred besitzt. Holt ihr euch sämtliche Beutel ab und öffnet sie, bekommt ihr insgesamt:

einen Prächtigen Funken

30 Millionen Gold

7.500 Obolusse (ihr werdet also mehrmals zum Glücksspieler müssen)

26 Runen, darunter 12 legendäre

mindestens 26 vermachte Items mit Gegenstandstufe 800 und einem Großen Affix, darunter Uniques

einige Tribute, Zitadellenmünzen und mehr

Mit dem Gold und den Items habt ihr einen starken Start für das Endgame in Diablo 4, benötigt allerdings Stufe 60, um sie überhaupt zu tragen. Übrigens: Ebenfalls bis um 19 Uhr läuft noch das Segen der Mutter -Event.

Kostenlose Skins und begrenzte Angebote im Shop

Ebenfalls bis zum 2. Januar um 19:00 Uhr könnt ihr euch drei kostenlose Skins im Shop abholen: zwei Trophäen und eine Reittier-Rüstung. Außerdem gibt es noch die Weihnachts-Skins zu kaufen, die ab 21:00 Uhr wieder aus dem Shop verschwinden.

Falls ihr euch seit einer Weile nicht mehr eingeloggt habt, könnt ihr euch in Kurast noch eine weitere Belohnung für die Community-Herausforderung in der Dunklen Zitadelleabholen. Hier gibt es an der Statue südwestlich des Stadtportals eine Trophäe, einige Items und etwas Gold sowie einen Spielertitel.

Das Winter-Event kommt in der Community gut an (zum Beispiel via Reddit) und viele Spieler wünschen sich, dass kommende Events ähnlich ablaufen. Sowohl die Belohnungen als auch der Ablauf seien eine gute Idee, um für alle Spieler etwas zu bieten.

Insbesondere, dass gerade so viele Goblins notwendig sind, hat sogar noch einen netten Nebeneffekt. Das Massaker an den gierigen kleinen Wichten sorgt dafür, dass ein unmöglich erscheinender Erfolg etwas näherrückt: Blizzard will, dass ihr 48 Jahre lang Schatzgoblins in Diablo 4 tötet – Aber wie soll das gehen?