Spieler entdecken ein Item in Diablo 4, das kaum jemand nutzt – „Hab in 1.500 Stunden noch nie davon gehört“

In Diablo 4 könnt ihr Boss-Mats aus anderen Materialien craften. Eines dieser Materialien ist bei den Spielern jedoch offenbar in Vergessenheit geraten – und manche haben es trotz etlicher Spielstunden noch nie wahrgenommen.

Um welche Materialien geht es? Es geht um die Khazrahörner, die ihr als Drop von Qual-Bossen, Weltbossen und aus der „Dunklen Zitadelle“ erhaltet. Ihr könnt die Hörner beim Alchemisten gegen Items tauschen, mit denen ihr die Bosse auf den Qual-Stufen in Diablo 4 beschwört. So bekommt ihr dann die Materialien, die ihr für Duriel und Andariel benötigt.

Beispiel: Um eine Scherbe der Qual für Duriel zu craften, benötigt ihr:

5 Khazrahörner

9 Lebender Stahl

4 Abstruse Siegel

15 Trübe Kristalle

50.000 Gold

Falls ihr noch nie von den Khazrahörnern gehört oder sie schon wieder vergessen habt, geht es euch ähnlich wie jenen, die aktuell auf Reddit darüber diskutieren. Andere haben die Mats bereits zum Craften verwendet und finden sie „absolut überflüssig“.

„Ein ziemlich schlechter Deal“

Warum werden die Khazrahörner nicht genutzt? Wenn man sich die Meinungen in dem Beitrag auf Reddit anschaut, hat das verschiedene Gründe:

Zum einen ist es recht „teuer“, die Boss-Mats aus den Hörnern zu craften, denn: Ihr braucht nicht nur die Hörner, sondern andere Boss-Mats, etwa lebenden Stahl, dazu Crafting-Mats und 50.000 Gold pro Item. Es lohne sich mehr, die Bosse für die Mats zu farmen.

Man verbraucht beim Crafting etliche Materialien, was sich schlicht nicht lohnt. Dazu schreibt im_just_thinking: „Man verwandelt einen Haufen der bestehenden Boss-Mats in sehr wenig von anderen Boss-Mats – und verbraucht dabei auch noch Crafting-Mats.“

Man verliere die Chance auf Mythic Uniques, weil man die Bosse auslasse, die man sonst für die Mats erledigen würde. Die begehrten mythischen Items können mit einer kleinen Chance bei allen Qual-Bossen droppen. Das sei „ein ziemlich schlechter Deal“, meint der Ersteller des Beitrags.

Die Khazrahörner sind seit wenigen Seasons in Diablo 4, und viele Spielerinnen und Spieler stellen in den Kommentaren fest: Sie haben noch nie davon gehört. shinzakuro schreibt: „1.500 Stunden Spielzeit, alles erledigt, keine Ahnung, was das ist oder was es macht.“ Und auch an Adventurous_Ad_4145 ist die Existenz des Items vorbeigegangen: „Ich versuche nicht, witzig zu sein, aber ich habe über 500 Stunden in diesem Spiel, habe tonnenweise Sachen gelesen und trotzdem noch nie davon gehört.“

„Ganz okay, wenn man faul sein will“

Wofür sind die Hörner dann gut? Tatsächlich gibt es in den Kommentaren auch andere Meinungen. So schreibt xxzincxx: „Ich finde sie nützlich – aus purer Faulheit – für das Echo von Varshan, weil ich nichts von dem Boss gebraucht habe.“ Und Ayuvii findet: „Wenn man mal ein bisschen faul sein will, ist es in dem Moment vielleicht ganz okay. Aber ich finde, es ist etwas Überflüssiges, das man einfach entfernen sollte.“

Andere Nutzer hielten es für sinnvoller, wenn man aus den Hörnern bestimmte Mats herstellen könnte, etwa ein beliebiges Material aus 5-10 Khazrahörnern. „Es wäre viel nützlicher, wenn man Mats in solche derselben Seltenheit umwandeln könnte. Ich habe etwa immer mehr Scherben als Eier. Es wäre großartig, wenn ich einige Scherben in Eier umwandeln könnte, um die Mengen auszugleichen“, schreibt irresponsibleadult80.

Verwendet ihr die Khazrahörner, aus „Faulheit“ oder weil ihr ohnehin massenweise davon habt? Oder farmt ihr lieber die Bosse, um an die Materialien zu kommen? Wo die Community von Diablo 4 alles andere als faul war, ist das Winter-Event, das aktuell läuft. Denn die Spielerinnen und Spieler haben es bereits geschafft, den letzten Meilenstein freizuschalten – und ihr dürft euch jetzt alle die coolen Belohnungen abholen. Welche das sind, erfahrt ihr hier: Diablo 4 bringt ein Winter-Event mit dicken Belohnungen – für die beste müsst ihr 40 Millionen Schatzgoblins metzeln