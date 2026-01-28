Diablo 4: Urivar beschwören und besiegen – So geht’s

Wie ihr Urivar in Diablo 4 beschwört, wo ihr den Boss findet und welchen Loot er droppt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

So beschwört ihr Urivar: Um Urivar beschwören zu können, benötigt ihr seit Season 8 keine speziellen Mats mehr. Ihr könnt somit einfach in seinen Dungeon gehen und ihn am Altar beschwören. Begebt euch zu den „Feldern des Urteils“ östlich eures Unterschlupfes in Nahantu auf einer Qual-Stufe. Interagiert ihr mit dem Altar, folgt der Bosskampf.

Habt ihr Urivar besiegt, spawnt eine Truhe, die ihr mit 12 „Masken des Richters“ öffnet, um an den Loot zu kommen. Die bekommt ihr unter anderem aus Truhen vom Flüsternden Baum und von Weltbossen.

Update, 28. Januar 2026: Der Artikel wurde für Season 11 überarbeitet und aktualisiert.

Welches Level hat Urivar? Mit Season 6 hat Blizzard die oft kritisierten Weltstufen abgeschafft und ein neues Schwierigkeits-System integriert. Die Monster-Level orientieren sich dann an der Stufe, auf der ihr spielt, und werden nicht mehr angezeigt. Das Level von Urivar hängt somit von eurer Schwierigkeitsstufe ab, ebenso das der Gegner, die euch in den „Feldern des Urteils“ erwarten.

Ihr findet Urivar in Nahantu – dem Gebiet aus der ersten Erweiterung „Vessel of Hatred“:

Urivar besiegen: Tipps für den Kampf

Wie bereite ich mich vor? Zuerst braucht ihr einen mächtigen Build, um überhaupt eine Chance gegen den harten Boss zu haben. Eine Auflistung der besten Builds im Endgame von Diablo 4 findet ihr in der Tier List für Season 11. Je mehr Schaden ihr drückt, desto weniger Zeit hat Urivar, um euch zuzusetzen.

Weil Urivar unter anderem Feuer-Attacken nutzt, solltet ihr zudem darauf achten, dass eure Resistenzen bei 70 % liegen. Ist das nicht der Fall, deckt euch mit Tränken ein, um den Wert zu erhöhen. Den genauen Prozentwert findet ihr bei „Zähigkeit“ in euren Stats unter „Werte & Materialien“ im Charakter-Tab.

Worauf muss ich aufpassen? Anfangs greift euch Urivar direkt an, später spawnt er Speere und Ritter, die ihm im Kampf gegen euch helfen. Die Speere schlagen in den Boden ein – achtet also auf die Kreise, die euch die Stellen anzeigen, und weicht aus.

Danach verlangsamt Urivar euch und schleudert Schwerter direkt auf eure Position. Urivar hebt später sein Schwert hoch und schlägt es vor sich auf den Boden, wodurch der Boden mit Flammen bedeckt wird, die enormen Schaden verursachen. Positioniert euch so, dass ihr schnell ausweichen könnt.

Verliert Urivar rund ein Drittel seiner Lebenspunkte, beschwört er einen Kreis aus Rittern. Nutzt, wenn möglich, AoE-Fähigkeiten, um die Gegner auszuschalten. Bleibt zudem in Bewegung, damit euch die Ritter nicht zu sehr zusetzen.

Urivar: Loot-Drops

Welchen Loot droppt Urivar? Bei Urivar habt ihr eine Chance auf verschiedene Uniques:

Alle Klassen: Frostbrand, Panzerhandschuhe des Schmerzschlingers

Barbaren: Ring der Gefräßigen, Zwillingsschläge, Auslöscher, 100.000 Schritte, Hufe des Berggottes

Zauberer: Schlag des Sturmhorns, Gruß von Verglas, Eisherzbruch, Sidhe-Fesseln, Tal Rashas Schillernder Reif

Druiden: Gathlens Geburtsrecht, Sturmgefährte, Erdbrecher, Unheilvoller Halbmond, Großstab der Vettel, Übler Rückenbrecher

Jäger: Windmacht, Bande der Ichor-Rose, Botschaft Hakans, Kuss des Gauners, Augen in der Dunkelheit, Todesmaske von Nirmitruq

Totenbeschwörer: Der Zunichtemacher, Ebenstecher, Kürass des Bluthandwerkers, Blutloser Schrei, Verkündung des Anhängers

Geistgeborener: Ring der Mitternachtssonne, Hyazinthen­hülle, Nachhaltiger Kriegskrummstab, Wahn des toten Gottes, Balazans Maxtlatl, Hesha e Kesungi

Paladin: Gesang der Kathedrale, Glevenhelm des Judikators, Zurechtweisung des Lichts

Ihr könnt alle Bosse ab Qual-Stufe 1 beschwören, um bestimmte Uniques zu farmen. Um eine größere Herausforderung zu erleben, könnt ihr höhere Qual-Stufen in der Grube freispielen. Die Anzahl der Mats, die ihr für die Bosse braucht, ändert sich dabei nicht. Welche Bosse es in Diablo 4 gibt, wo ihr sie findet und welche Uniques sie droppen, seht ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Boss Loot Table: Liste aller Bosse und ihrer Drops in Season 11