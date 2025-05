Eine Mechanik dominiert gerade die Tier List in Diablo 4, wird in Season 9 um 80 % generft

In Diablo 4 setzen aktuell viele Builds auf ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, das die Schadenszahlen ordentlich in die Höhe treibt. Besonders im Fokus: die Überwältigen-Mechanik, die in Season 8 andere Builds in den Schatten stellt. Blizzard schwächt die Mechanik bald ab.

Um welche Faktoren geht es? Obwohl die Überwältigen-Mechanik ursprünglich nur für bestimmte Klassen gedacht war, gehört sie inzwischen bei vielen Top-Builds in Season 8 zum festen Bestandteil. Das liegt primär daran, dass Überwältigen zusätzlichen Schaden basierend auf eurem maximalen Leben hinzufügt.

Das sorgt aktuell für einige übermächtige Builds. In Season 9 will Blizzard hier gegensteuern und schraubt an den Komponenten. Denn eigentlich war gar nicht vorgesehen, dass so viele Builds von der Mechanik profitieren.

Entwickler sagen: Das war so gar nicht gedacht

Das sagt Blizzard dazu: Im vergangenen „Campfire Chat“-Livestream am 22. Mai 2025 erklärt Game-Designer Charles Dunn, dass das Überwältigen schon eine ganze Weile „wohl zu überwältigend“ gewesen sei. In den letzten paar Seasons sei es eine der stärksten Mechaniken überhaupt, und zwar klassenübergreifend.

Eigentlich sei die Idee jedoch eine andere gewesen, erklärt Charles Dunn im Livestream:

Die ursprüngliche Idee hinter Überwältigen war, dass es ein Stat für eher tankige Builds sein sollte – also Builds mit dieser „defensiven Power-Fantasy“, wie etwa Werbär-Druiden, Barbaren oder Blut-Necros. Die sollten durch Werte wie maximales Leben und Stählung eben auch offensiv etwas reißen können.

Die Kombi wurde letztlich deutlich stärker als gedacht, sogar stärker als Mechaniken wie kritische Treffer. Systems-Designerin Aislyn Hall ergänzt, dass Überwältigen inzwischen sogar Builds dominiert, die damit eigentlich gar nichts am Hut haben sollten. „Jede Klasse hat versucht, irgendwas mit Overpower zu bauen, weil es einfach so mächtig war“, merkt Dunn an.

Wie will Blizzard die Mechanik nerfen? In Season 9 ändert Blizzard die additive Schadenskomponente von Überwältigen, also genau den Teil der Formel, der für die absurden Schadensspitzen sorgt. Im Wesentlichen reduziere man die additive Komponente um 80 %. „Wenn ihr vorher 1000 % Bonus-Schaden bekommen habt, sind es auf dem PTR nur noch 200 %“, erklärt Dunn.

Der Game-Designer erklärt, dass es weiterhin einen multiplikativen Schadensbonus gebe, aber man muss aktiv darauf hinarbeiten. Es lohne sich auch dann noch, die Mechanik zu nutzen, sie sei weiterhin stark – und besser, als sie gar nicht zu nutzen. Spielerinnen und Spieler sollen sich nicht gezwungen fühlen, auf Überwältigen zu setzen, nur um mithalten zu können.

Aktuell dominieren Builds mit Überwältigen die Spitze der Tier List in Season 9.

Viele Fans finden: Ein Nerf war längst überfällig

Wie kommt das an? Die Community von Diablo 4 diskutiert aktuell in einem Thread auf Reddit über den Nerf der Mechanik. Ein Teil der Spielerschaft findet: Der Nerf kommt genau richtig. Andere meinen, 80 % weniger reichen nicht. Und dann gibt es auch Stimmen, die betonen, dass selbst mit der OP-Mechanik noch niemand die höchsten Gruben-Stufen geknackt hat.

Ein paar Reaktionen aus dem Thread:

„Ehrlich gesagt: Der Überwältigen-Nerf ist okay. Die Meta wurde komplett davon dominiert“, meint asria.

The_Fallen_Messiah findet: „Das war längst überfällig. Leben zu stacken, um gleichzeitig Schaden und Überlebensfähigkeit zu boosten, sollte eigentlich nie so gut funktionieren.“

Und Business717 findet: „Selbst 80 % sind noch nicht genug […]. Die Top-Builds werden trotzdem die sein, die Überwältigen effektiv nutzen, da man in diesem Spiel jeden einzelnen Schadensmultiplikator mitnehmen muss, den man bekommen kann.“

„Könnten wir dabei nicht auch gleich die schwächeren Builds pushen?“, fragt Thorkle13. Er glaubt, selbst nach dem Nerf werden Überwältigen-Builds vermutlich weiterhin die Spitze des Schadens darstellen.

In einem Kommentar merkt der Nutzer Nortdort an: „Selbst mit dem ganzen Überwältigen-Kram hat immer noch niemand Gruben-Stufe 150 mit den neuen Änderungen in Season 8 erreicht.“ Blizzard hat die Schwierigkeit auf den Qual-Stufen in Diablo 4 mit Season 8 deutlich angehoben.

Jetzt fragt sich Nortdort, wie man nach dem Nerf überhaupt über Stufe 110 hinauskommen soll. Seine Idee: Lieber andere Mechaniken auf das Niveau von Überwältigen bringen – oder die Gruben-Skalierung wieder etwas zurückfahren.

Wie sich der Nerf der Überwältigen-Mechanik auswirkt, könnt ihr schon in der kommenden Woche selbst ausprobieren. Ab Dienstag öffnet Blizzard den PTR (Test-Server) zu Season 9 und dort habt ihr nicht nur die Möglichkeit, neue Änderungen zu testen – sondern auch die neuen saisonalen Features: Blizzard mischt mit Season 9 das Endgame von Diablo 4 auf und ihr könnt das schon nächste Woche spielen