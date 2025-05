Fan schließt alle Errungenschaften in Diablo 4 ab, doch es gibt keine Belohnung

In Diablo 4 gibt es etliche Aufgaben, die man erledigen kann. Ein Spieler hat 100 % der Herausforderungen in dem ARPG erreicht – inklusive der Erweiterung „Vessel of Hatred“. Als Belohnung gab es… absolut nichts.

Was sind das für Errungenschaften? Um in Diablo 4 alle Errungenschaften zu knacken, muss man sich durch allerhand Aufgaben kämpfen. Mit dabei sind unter anderem:

eine Anzahl bestimmter Gegnertypen erledigen,

legendäre Aspekte in den Gebieten von Sanktuario sammeln,

alle Klassen leveln und mit ihnen verschiedene Herausforderungen meistern,

spezielle Materialien farmen,

PvP-Kämpfe gegen andere Spieler bestehen,

und im Hardcore-Modus zocken.

Ein Spieler hat sich dieser Mammutaufgabe gestellt, zuerst das Hauptspiel komplettiert, und dann auch noch alle Herausforderungen der Erweiterung „Vessel of Hatred“ abgeschlossen. Auf Reddit erzählt er, was er als Belohnung dafür bekommen hat – oder eben nicht bekommen hat.

„Erfolge, die lächerlich viel Zeit fressen, sind am schlimmsten“

Was sagt der Spieler zu der Belohnung? In seinem Beitrag auf Reddit berichtet VeryGooDiS, dass er 100 % der Erfolge in Diablo 4 und dem DLC erreicht hat. Dafür habe es keine Belohnung gegeben. Das sei unschön, denn selbst für Paragon-Stufe 300 oder Top 100 in Solo- und Gruppen-Ranglisten gab es immerhin Cosmetics fürs Reittier, erklärt er. Hier gibt es jedoch nichts.

Die Community gratuliert ihm zu dieser Leistung. Einige fragen, welche Aufgaben ihm dabei am meisten den letzten Nerv geraubt haben. Seine Antwort:

Hardcore-Erfolge, denn er kann Hardcore absolut nicht leiden. Besonders 300 Paragon-Stufen in HC und 50 Legion-Events in Nahantu abzuschließen seien hart und extrem nervig gewesen. Beides brauche wahnsinnig viel Zeit.

100.000 Münzen in der Zitadelle zu sammeln, da dies eine Aufgabe mit extrem hohen Zeitaufwand sei und man dafür mindestens eine weitere Person braucht, die im Idealfall weiß, was zu tun ist und auch das passende Gear hat.

666 Blutjungfrauen in der Höllenflut in Nahantu töten, da man Mats braucht, um sie zu beschwören. Zudem spawnt die Höllenflut nicht zu jeder Stunde auch in Nahantu. Laut VeryGooDiS sei das alle 4-6 Stunden der Fall.

Sein Fazit: Die schlimmsten Erfolge sind die, die einfach „lächerlich viel Zeit fressen“. Auch wenn man versucht, alles zu kombinieren, dauere es ewig, schreibt er im Kommentar.

In den Kommentaren fragen andere, ob auch der Erfolg dabei war, 6.666.666.666 Schatzgoblins zu erledigen. Das sei jedoch eine Heldentat – und die Heldentat-Aufgaben gehören nicht zur 100-Prozent-Wertung, merkt VeryGooDiS an.

Er ist tatsächlich nicht der Einzige, der Diablo 4 auf 100 % gezockt hat. Ein anderer Spieler hat ebenfalls sämtliche Herausforderungen abgeschlossen. Und selbst jetzt, wo er das geschafft hat, hört er nicht auf – denn für ihn ist der Grind noch nicht vorbei. Auch nach über 4.000 Stunden hat er immer noch Spaß an Diablo 4 und meint: Es ist gar nicht so schlecht, wie alle sagen.