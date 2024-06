Diablo 4: Spieler merkt nach 17 Stunden Spielzeit, dass er zu viel klickt

Der Mausklick ist eine der häufigsten Aktionen, die PC-Spieler in Diablo 4 ausführen. Ein Spieler hat nun festgestellt, dass er sich damit zu viel Arbeit macht und gar nicht so viel klicken muss, wie er dachte.

In Diablo 4 klicken PC-Spieler, um sich fortzubewegen, um mit Objekten zu interagieren und um Gegner zu bekämpfen – insofern sie die Tastenbelegung nicht verändert haben. Dazu gibt es verschiedene Skills, die auf den Maustasten liegen können.

Ein PC-Spieler hat nach 17 Stunden Spielzeit in Diablo 4 bemerkt, dass er viel zu oft klickt. Dabei kann er sich mit seinem Jägerinnen-Build eigentlich einige Klicks sparen. Auf Reddit fragt er, welche offensichtlichen Dinge andere Spieler erst spät herausgefunden haben. Viele können ihn beruhigen und berichten von ihren „Dummheiten.“

Warum klickt der Spieler zu viel? Der Nutzer „jewbacca7777“ berichtet auf Reddit, er habe nach 17 Stunden Spielzeit etwas herausgefunden, das den Herzsucher-Build seiner Jägerin betrifft. Er klickt viel zu oft auf die Maustaste – dabei muss er das gar nicht:

Ich spiele jetzt schon eine Weile Diablo 4 und habe beschlossen, eine Pause von meinem Bash Barb zu machen und eine Jägerin zu leveln. […] Ich klicke wie ein Verrückter drei Tage lang Pfeil für Pfeil. Dann, auf Stufe 95 – nach 17 verdammten Stunden Spielzeit – entdecke ich etwas, das jeden vernünftigen Menschen dazu bringen würde, sich die Hand vors Gesicht zu schlagen. Man kann einfach die linke Maustaste gedrückt halten! Ja, die ganze Zeit habe ich wie ein Verrückter für jeden einzelnen Herzsucher-Pfeil geklickt, und ich hätte [die Taste] einfach… gedrückt halten können. Ein Klick. Erledigt. Was zur Hölle, Mann? Wofür riskiere ich hier ein Karpaltunnelsyndrom?

Er fragt die Community, ob „noch jemand eine dumme, offensichtliche Sache viel zu spät herausgefunden“ hat. Und tatsächlich können ihn viele mit ihren Kommentaren, in denen sie von eigenen Erlebnissen und Versäumnissen berichten, beruhigen.

„Das hab’ ich dann jetzt gelernt“

Was haben die anderen Spieler angestellt? Der Top-Kommentar mit über 500 Upvotes stammt von „Pernpiotr“. Er schreibt: „Fühl dich nicht schlecht. Ich habe jetzt erst herausgefunden, dass man Dungeons zurücksetzen kann. Ich habe mein Spiel immer neu gestartet, wenn ich einen Boss erneut beschwören wollte.“ Und „HarmonyinSilence“ sei sogar jedes Mal zum Ausgang des Dungeons gelaufen, anstatt einfach über das Emote-Rad herauszuteleportieren.

Um Bosse erneut zu beschwören, müsst ihr den Dungeon über die Map resetten. Dafür ist es außerdem notwendig, den Dungeon zu verlassen, was besonders im Gruppenspiel lästig sein kann. Mit Season 5 ändern die Entwickler die Mechanik – und das scheint viele Spielerinnen und Spieler zu freuen.

„VerbalHologram777“ schreibt: „Ist schon gut, Mann, nach 2 Chars mit Glyphen auf Max-Stufe und stundenlangem Galoppieren über die Karte habe ich herausgefunden, dass man sich direkt zu Alptraum-Dungeons teleportieren kann.“

Der Nutzer „JustTooGinger“ kann mit seinem Tipp offenbar anderen helfen, die überrascht reagieren. Er schreibt: „Ich habe gerade nach 4 Seasons gelernt, dass man mit der rechten Maustaste auf seine Glyphen klicken kann, um die Stufe sofort zu erhöhen […].“ Darauf antwortet „jagoble“: „Danke. Das hab’ ich dann jetzt gelernt.“

Und „warden182“ gibt zu: „Ich wusste nicht, dass man die Aspekte von Legendarys ersetzen kann, bis ich etwa Level 85 in dieser Season war.“ Der Nutzer „BatDad488“ habe erst jetzt entdeckt, dass man Paragonbretter rotieren kann. „Ich bin Level 100 und habe die meisten Seasons gespielt“, merkt er an.

Ein anderer Spieler hat kürzlich herausgefunden, dass er sich unnötige Wege in die Grube sparen kann. Die Grube ist eine neue Endgame-Aktivität, die in Season 4 in Diablo 4 dazu kam, in der ihr wichtige Crafting-Mats bekommt. Der Spieler hat nun festgestellt, dass er unnötig viele Durchgänge zum Farmen der Mats macht. Er kannte eine einfache Mechanik nicht.