Season 15 von Diablo 4 steht voll im Zeichen der Großen Übel früherer Teile. Wer Pech hat, kann sich jedoch die ganze Saison-Reise schon vor Beginn komplett verbauen. Der Fehler wird bald behoben, aber wer ihn schon hatte, muss neu anfangen.

Was ist das für ein Bug? Um in der aktuellen Season 15 das volle Potenzial eures Charakters ausschöpfen zu können, braucht ihr die Seelenscherben von Diablo, Baal und Mephisto. Diese verleihen euch zusätzliche Mächte, die Saison-Mechanik dieses Mal.

Um zu den Scherben zu kommen, müsst ihr eine Einführungs-Quest abschließen. Während dieser kann es jedoch passieren, dass ihr bereits eine Scherbe bekommt. Als Folge könnt ihr die Quest nicht abschließen und seid vom vollen Umfang des Systems ausgeschlossen.

Wann kommt der Fix? Blizzard hat Patch 3.2.3 für den 14. Oktober angekündigt. In diesem soll der Bug in der Quest-Reihe gefixt werden. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass der Fix nur für neue Charaktere gilt.

Quest-Fortschritt wird nicht zurückgesetzt, bedeutet: seid ihr bereits vom Bug betroffen, müsst ihr einen neuen Charakter anfangen, um die Season-Mechanik vollständig nutzen zu können. Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf Seite 2.

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„Fixen sie auch endlich die Portale?“

Ein Problem, das offenbar weit mehr Spieler betrifft, sind die neuen Portale in Season 15. In Aktivitäten können sich Portale in Mini-Dungeons aus Diablo 1-3 öffnen, als kleiner Kudos an die Vorgänger und Nostalgie für die Spieler.

Verlasst ihr diese Dungeons, landet ihr jedoch nicht dort, wo ihr das Portal betreten habt, sondern in Gea Kul – wo meistens niemand so wirklich sein will. Auf Reddit gibt es immer wieder Beschwerden darüber sowie den Wunsch, die Portale zu fixen.

Aktuell gibt es noch keine Nachricht seitens Blizzard, dass eine Fehlerbehebung anstehen würde.

Seid ihr von dem Scherben-Bug betroffen oder hattet ihr Glück? Welche Klasse spielt ihr aktuell und mit welchem Build habt ihr die beste Erfahrung gemacht? Schreibt einen Kommentar!

Mit Season 15 will Blizzard ein wenig was von der „guten alten Zeit“ von Diablo wiederbeleben. Dabei geht es nicht nur um Nostalgie zu den alten Bossen und Feinden, sondern auch zu einem ikonischen Level, das einige sicherlich lieber vergessen würden: Vergesst das Kuhlevel, in Diablo 4 gibt es jetzt ein Pony-Level mit Regenbögen und Teddybären