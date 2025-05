Season 8 von Diablo 4 läuft kürzer als gewöhnlich und Blizzard hat das Datum direkt im Spiel versteckt

The Surge 2 ist ein Soulslike aus Deutschland, das euch nicht in eine Fantasy-, sondern eine Sci-Fi-Welt entführt.

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr mit einem Dreadnought kämpfen könnt, aber nicht so wie ihr das wollt

Dazu kommt, dass die neue Season-Mechanik bei vielen Spielen durchfällt. Die Boss-Kräfte und ihr Event seien einfach nur neu angemalte Legions-Events, die so schon für viele zu öde und nicht lohnenswert genug sind, um sie zu machen. Der Tenor ist an vielen Stellen: Season 8 hält den Spielspaß nicht lange.

Ein Build in Diablo 4 „löscht alles in Qual 4“ ohne Probleme, soll der ideale Dad-Build für alle sein, die Season 8 kurz durchspielen wollen

Die neue Season 8 von Diablo 4 kommt gemischt an, jetzt sagt Blizzard: Sie wird kürzer, kündigt Stream zu Season 9 an

Seit einigen Wochen läuft in Diablo 4 die mittlerweile 8. Season und kommt bei den Fans eher gemischt bis nicht so gut an. Blizzard hat bereits bestätigt, dass die Season nicht so lang läuft wie normalerweise. Jetzt gibt es eine konkrete Zeitangabe.

