Die neue Season 8 von Diablo 4 kommt gemischt an, jetzt sagt Blizzard: Sie wird kürzer, kündigt Stream zu Season 9 an

Mit der neuen Season 8 in Diablo 4 hat Blizzard etliche Spieler enttäuscht. Wer, wie andere auch, nichts mit den neuen Inhalten anfangen kann, dürfte sich jetzt freuen, denn die Entwickler haben angekündigt, die Season zu verkürzen und einen Stream zu neuen Inhalten zu veranstalten.

Warum waren Fans unzufrieden? Zuerst waren es die versprochenen Bossmächte, die viel zu stark waren und dann die Erscheinungsüberfall-Events, die Fans durch ihre Eintönigkeit langweilten. Die neuen Inhalte kamen nicht überall gut an.

Zuletzt beschwerten sich Fans auch über den Battle Pass, denn die Reliquiare fühlten sich an wie eine versteckte Preiserhöhung. Es gibt zwar durchaus Spieler, die Spaß mit Season 8 haben, der allgemeine Tenor klingt aber negativer als in den Seasons zuvor.

Blizzard ist bereits dabei, mit Patches und Verbesserungen nachzuarbeiten. Dennoch ist nun die Entscheidung gefallen, Season 8 zu verkürzen. Zudem soll schon bald ein Stream erscheinen, indem Season 9 das Kernthema ist.

Neuer Stream und PTR zu Season 9 kommen bald

Was hat Blizzard angekündigt? Ein neuer Stream zu Season 9 wurde auf X angekündigt, und dieser soll sich rund um den kommenden PTR drehen. Adam Fletcher, der Director of Social & Content Marketing für Diablo 4, führt in seinem Post noch aus, dass Season 8 etwas früher enden soll.

Durch die Länge von Season 7 wurde der Zeitplan für Diablo 4, was kommende Inhalte angeht, etwas verschoben, doch durch das frühere Ende von Season 8 sorgt dafür, dass Season 9 wieder im Zeitplan ist.

Neben Season 9 soll es im Stream auch über Feedback rund um das Reliquiar und weitere Themen gehen, die leider noch nicht ausgeführt wurden.

Wann startet der Stream? Der Stream startet am Donnerstag, dem 22. Mai, um 20 Uhr deutscher Zeit. Um vorbeizuschauen, müsst ihr auf einen der vier folgenden offiziellen Kanälen von Diablo zuschalten:

Wann endet Season 8? Ein End-Datum hat Blizzard noch nicht genannt. Näheres wird es wahrscheinlich erst im Stream geben. Da Season 7 grob einen Monat länger lief als geplant, liegt nahe, dass Season 8 einen Monate kürzer wird. Season 8 würde dann Ende Juni/Anfang Juli enden.

Seid ihr schon gespannt auf Season 9 und was erhofft ihr euch vom Stream? Lasst uns eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Blizzard arbeitet nebenbei auf Hochtouren, um den Spielern ein tolles Spielerlebnis zu bieten. Deswegen gibt es jetzt eine Änderung, die ihr in jeder Stadt finden könnt: Spieler meckern, Blizzard habe versprochene Änderung in Diablo 4 vergessen – Jetzt sind sie in jeder Stadt