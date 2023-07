Blizzard erinnert aufdringlich daran, was ihr vor Season 1 in Diablo 4 noch erledigen solltet

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ansonsten könnt ihr nicht viel Vorbereitung leisten. Wir empfehlen aber, euch nicht schon vor Season 1 komplett auszubrennen, sodass ihr eigentlich gar keine Lust mehr habt am Spielen. Gold und Items werden ohnehin nicht in die Season übernommen.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ansehen für den Fortschritt wird übrigens ebenfalls übertragen , nachdem es zu großer Kritik aus der Community kam. Ruf für die Statuen und Gebiete wird angerechnet. So solltet ihr beim Start von Season 1 bei einer vollständig aufgedeckten Map Ansehen-Stufe 3 in allen Gebieten haben.

Was sollte ich vorher noch erledigen? Im Willkommen-Screen erklärt Blizzard noch einmal den Start von Season 1 und gibt einige nützliche Tipps zur Vorbereitung. So solltet ihr vor dem Start von Season 1:

Wer gerade Diablo 4 startet, wird von einem großen Banner begrüßt, das an die kommende Season 1 erinnert. Die Anzeige zieht sich über den ganzen Screen und erinnert eindringlich an Aktivitäten, mit denen ihr euch vorbereiten könnt. Die Tipps sind sogar tatsächlich nützlich.

Insert

You are going to send email to