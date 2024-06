Diablo 4: Mit Patch 1.4.3 sollte das wichtigste Season-Werkzeug gefixt werden – Aber Blizzard hat es endgültig kaputt gemacht

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Die Anpassung des starken Elixiers hing auch mit der „Grube“ zusammen. Die Entwickler wollten die Effektivität gegen starke Gegner in höheren Stufen der Grube abschwächen. Im Spiel sollte das Elixier aber weiterhin nützlich sein. Vor allem die hohen Gruben-Stufen sind eine ziemlich harte Nuss. Der Patch passte die Schwierigkeitsstufen der Grube an, davor fragten Spieler, ob die hohen Stufen ohne Cheats überhaupt machbar sind .

Diablo 4: Experte levelt im HC-Modus alle Klassen auf Stufe 100 an einem Tag – Scheitert zweimal an derselben

Warum ist das Elixier kaputt? Zum einen sorgt die Änderung des Schadens dafür, dass das Elixier nicht mehr so stark gegen Bosse ist. Dazu schrieb Community Manager Adam Fletcher im Forum von Diablo 4 am 17. Juni, dass das „Heilige Bolzen“-Elixier offenbar für Abstürze des Spiels sorgt.

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to