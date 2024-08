Diablo 4: Patch 1.5.1 bringt mehr Äther in den Höllenhorden – Patch Notes auf Deutsch

Alleria: Licht und Schatten – WoW-Cinematic zu The War Within

Wann geht Patch 1.5.1 live? Der neue Patch 1.5.1 soll laut Blizzard am Dienstag, den 20. August 2024, live gehen. Wir rechnen damit, dass er ungefähr ab 19:00 Uhr verfügbar sein wird. Die vollständigen deutschen Patch Notes findet ihr auf der zweiten Seite des Artikels . Dieses Mal sind sie nicht so umfangreich.

Die „Höllenhorden“ ist eine neue Endgame-Aktivität in Diablo 4, die mit Season 5 ins Spiel kam. In der Aktivität bekämpft ihr Monsterwellen und sammelt dabei „Brennenden Äther“, den ihr zum Schluss gegen Loot, Mats und Gold eintauschen könnt. Mit Patch 1.5.1 nimmt Blizzard ein paar Änderungen vor.

Der kommende Patch 1.5.1 nimmt Änderungen an den Höllenhorden in Diablo 4 vor. Dadurch könnt ihr mehr Äther farmen. Zusätzlich bekommen alle Spieler eine Entschädigung für fehlenden Loot.

