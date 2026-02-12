Blizzard bringt endlich das Feature, das alle seit Release von Diablo 4 fordern, sorgt direkt für Meckereien

Einen Loot-Filter fordern Fans quasi seit dem Release von Diablo 4. Jetzt hat Blizzard das Feature angekündigt, aber die Community findet trotzdem etwas zu meckern. Und darüber, was der Filter machen soll, ist man sich auch nicht so einig.

Was hat es mit dem Loot-Filter auf sich? In Diablo 4 wird man früher oder später regelrecht mit Loot überschwemmt. Das führt dazu, dass man entweder Items einfach liegen lässt oder ständig den Grind unterbrechen muss, um in der Stadt unnützen Kram zu zerlegen. Schon im Release-Monat Juni 2023 forderte ein Experte einen Loot-Filter.

Zwischendurch schraubte Blizzard am Loot, sodass weniger, dafür aber qualitativ bessere Items droppen sollten. Trotzdem schimpften die Spieler weiterhin über zu viel unnützen Loot. Man verbringe mehr Zeit mit dem Aussortieren als mit dem Schnetzeln von Monstern.

Ein Loot-Filter ist vor allem für Spieler im Endgame nützlich, wenn diese nur noch bestimmte Werte zur Verbesserung brauchen und nicht alles vergleichen wollen. Und mit der zweiten Erweiterung, Lord of Hatred, kommt das Feature tatsächlich ins Spiel. Aber nicht alle scheinen damit zufrieden zu sein.

In Diablo 4 braucht man auch Trash-Items – oder?

Was haben die Fans zu meckern? Auf Reddit diskutieren die Fans aktuell über den Loot-Filter. In einem Beitrag kritisiert der Nutzer Chocookiez etwa, dass der gefilterte Loot nicht automatisch zerlegt wird. Er liegt weiterhin sichtbar auf dem Boden herum, aber ausgegraut. Andere merken an, dass das der Sinn von Loot-Filtern sei – ausblenden, aber nicht zerlegen.

In den Kommentaren sind sich die Spieler nicht so ganz einig über den Loot-Filter in Diablo 4. Viele meinen, dass man schlichtweg nicht mit Loot überschwemmt werden wolle. Andere meinen, dass nur die „Hardcore-Grinder“ sofort erkennen wollen, welche Drops sie brauchen und welche nicht. Manche, etwa die Gamer-Dads und Casuals mit wenig Zeit, freuen sich über viele Drops.

Viele Fans sammeln alles auf, um es für Crafting-Materialien zu zerlegen. Spieler befürchten nun, dass Blizzard an den Mats schrauben müsste, wenn die Leute durch den Filter weniger einsammeln. Der Nutzer ronoudgenoeg erklärt etwa: „Das Problem ist, dass in anderen Spielen Trash-Items irrelevant sind, wohingegen man sie in Diablo 4 für Ressourcen benötigt.“

Wie sieht der Loot-Filter überhaupt aus? In einem YouTube-Video hat Blizzard den Loot-Filter für Diablo 4 präsentiert. Auf dem Screenshot erkennt man Items, die zwar aus einer Kiste droppen, aber ausgegraut sind. Bei dem Feature habt ihr offenbar die Möglichkeit, bestimmte Items auszublenden oder ihnen eine andere Farbe zu verpassen:

Ihr bestimmt, wie euch Loot angezeigt wird. Hier droppen Items weiterhin, aber ausgegraut.

In anderen Action-RPGs, etwa Path of Exile oder Last Epoch, fallen zwar, wie hier, alle Items immer noch, aber sind nicht mehr aktiv anklickbar. Nur Items, die in die Filter-Regeln passen, könnten tatsächlich aufgehoben werden, außer man deaktiviert den Filter kurzzeitig.

Da Blizzard die Filter erst zum Release von Lord of Hatred ins Spiel bringen wird, liegen zwischen der ersten Vorstellung und dem Feature noch einige Wochen. Es ist möglich, dass die vorgestellten Funktionen nicht alles umfassen, was möglich sein wird, sodass eine auto salvage -Funktion durchaus denkbar wäre, zumal eine ähnliche Funktion schon existiert.

Die zweite Erweiterung für Diablo 4, Lord of Hatred, erscheint Ende April 2026 und bringt nicht nur Loot-Filter ins ARPG, sondern auch eine neue Kampagne, ein neues Gebiet und gleich zwei neue Klassen. Alles, was ihr zum Release wissen müsst, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Lord of Hatred – Alle wichtigen Infos zu Release, Preis, Trailer und Inhalt