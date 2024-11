Ein Build in Diablo 4 war zu kaputt für Season 2, jetzt könnte er noch mächtiger zurückkommen

In Diablo 4 dominierte die Zauberin mit dem Kugelblitz-Build die 2. Season des Spiels. Nach Nerfs war der Build nie wieder so stark wie damals, doch in Season 7 könnte sich das ändern.

Was ist das für ein Build? In Season 2 spielten viele Spieler die Zauberin mit dem Kugelblitz-Build. Er war der erste richtig starke Build für die Klasse und konnte harte Bosse wie Uber Lilith in 10 Sekunden ausschalten.

Der Build baut darauf, um den namensgebenden Kugelblitz-Zauber herumzuspielen. Dafür baut man den Charakter so auf, dass die Kugelblitze in einem Kreis um den eigenen Charakter zirkeln, statt von euch wegzufliegen.

Nach der 2. Season wurde der Build allerdings generft und ist heute deshalb „nur“ noch im A-Tier, während er vorher im S-Tier angesiedelt war. Mit der nächsten Season könnte sich das jedoch ändern.

In folgendem Video könnt ihr erfahren, wie ihr die Lehren von Akarat sammeln könnt.

Neue Buffs für alte Builds

Was ändert sich mit der nächsten Season? Auf dem Test-Server von Diablo 4 sind bereits die Änderungen, die die Entwickler im Kopf haben, zu sehen. Neben vielen verschiedenen Buffs und Nerfs betreffen den Kugelblitz-Build vor allem Änderungen, die den Build stärker machen.

Vor allem das neue Unique „Okun’s Catalyst“ bewirkt, dass der Build stärker wird. Okun’s Catalyst sorgt dafür, dass euch die Kugelblitze umgeben und ihr sie herbeizaubern könnt, während ihr lauft. Solange ihr also genug Mana habt und in Bewegung bleibt, sollte es sich fast genauso anfühlen wie in Season 2.

Dazu hat Blizzard noch die Schadensboni überarbeitet, die auf den Kugelblitz-Skill einwirken. Dadurch bekommt der Skill nicht nur viel mehr Schaden als zuvor, sondern zieht auch noch Gegner zu euch, was eine der Schwächen des Builds war. Die Schwächen des Builds werden also weniger und mehr Schaden gibt es obendrauf.

Wer jetzt noch etwas defensive Optionen wie Schilde dabeihat, sollte wie in Season 2 Bosse und Gruppen von Gegnern ohne Probleme erledigen können.

Wird der Build wieder alles zerstören? Nicht alle Änderungen des Test-Servers werden vollständig auch in die Season 7 übernommen, die am 21. Januar starten. Der Build und vor allem das neue Unique Item, dass ihn wieder befähigt, werden aber wohl ein Comeback feiern dürfen.

Ob die Klasse es mit diesem Build wieder ins S-Tier schafft, wird sich erst noch zeigen. Aber gerade jetzt, wo der Spiritborn stark generft wird, ist das gut möglich. Was mit dem Spiritborn passiert, haben die Entwickler von Diablo 4 bereits angesprochen: Blizzard nerft die stärkste Klasse in Diablo 4 hart, sagt: „Ist besser für die Gesundheit des Spiels“