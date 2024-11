Blizzard nerft die stärkste Klasse in Diablo 4 hart, sagt: „Ist besser für die Gesundheit des Spiels“

In Diablo 4 ist eine Klasse aktuell deutlich stärker als alle anderen. Die Entwickler reagieren und kündigen Nerfs an.

Um welche Klasse geht es? Der Spiritborn ist aktuell einfach besser als alle anderen Klassen in Diablo 4. In der Tier List der besten Builds für Vessel of Hatred stehen sie mit Abastand auf dem ersten Platz.

Das sehen auch die Entwickler so. Im Diablo 4 „Campfire Chat“-Livestream sagt der Gamedesigner Charles Dunn: „Wir haben von Anfang an gewarnt, dass Spiritborn einen oder mehrere Schritte über den meisten anderen Klassen steht“.

Spätestens seit man mit Builds der Klasse Gegner einfach erledigen kann, während man AFK ist, haben wohl die meisten Spieler mit einem Nerf für die Klasse gerechnet. Zu solchen Builds kommen noch andere, mit denen ihr Schadenszahlen bei Gegnern anrichten könnt, die ihr kaum aussprechen könnt.

Die Klasse ist also in vielen Punkten zu stark und nicht nur ein Build ist betroffen. Ein Nerf war für viele also wohl schon abzusehen. Jetzt erklären die Entwickler, was sie vorhaben.

Wichtige Items sind problematisch

Was hat Blizzard vor? Im Livestream erklären die Entwickler, warum die Spiritborn-Klasse ihrer Meinung nach so stark sei. Das läge unter anderem an Items wie dem Stab von Kepelke. Dieser sei: „[…] Einer der größten Übeltäter, oder einer der größten Machtpunkte, eher […]“, wie Gamedesigner Charles Dunn sagt.

Mit dem nächsten Patch wird er einen guten Teil seines Bonus-Schaden für kritische Treffer verlieren. Statt 1 % – 3 % hat er dann nur noch 0,1 – 0,5 % Bonus.

Gamedesigner Charles Dunn erklärt den Nerf so: „Wir denken, dass dies zu einem viel gesünderen Punkt führen wird, aber immer noch die Kernphantasie und die Kernauswirkungen dieses Builds beibehält […] Er wird nur nicht ganz die gleichen Billionen an Schaden verursachen, die wir vorher gesehen haben.“

Außerdem werden auch andere Items wie der Ring des windenden Mondes generft. Neben Item-Nerfs wird es aber auch Problembehebungen geben, zum Beispiel mit dem Paragonknotenpunkt „Zäher Schild“ der in der Vergangenheit auch für den AFK-Build ausgenutzt wurde. Dieser soll dann so funktionieren wie eigentlich angedacht.

Welche Philosophie steckt hinter den Nerfs? Erstaunlich offen benennt der Gamedesigner Charles Dunn die Gedanken des Teams zu den Nerfs:

Die Spieler haben Spaß, die Leute lieben es, Spiritborn zu spielen, die sehr mächtig sind, und das gefällt uns sehr, aber wir müssen erkennen, dass es für die langfristige Gesundheit des Spiels wichtig ist, dass wir eine etwas bessere Klassenparität über alle Geborenen hinweg haben, damit man nicht das Gefühl hat, dass man etwas falsch macht, wenn man nicht Geistgeborene spielt. Charles Dunn im Campfire-Livestream via YouTube

Es geht also weniger darum, euch den Spaß am Spiritborn wegzunehmen, sondern eher darum, dass man auch die anderen Klassen spielen kann, ohne etwas zu verpassen.

Auch wenn wohl viele Spieler bereits mit den Nerfs für die Klasse und ihren wichtigen Items gerechnet haben, wird der nächste Patch auf dem Testserver wohl einen viel schwächeren Spiritborn zeigen als bislang.

Noch ist nicht klar, wie sich der „neue“ Spiritborn in die Tierlist einordnen wird. Aktuell haben wir unserer Tierlist gleich 4 Builds des Spiritborn auf der Bestplatzierung. Unsere aktuelle Tierlist mit den besten Builds in Diablo 4 findet ihr hier: Diablo 4 Season 6 Tier List: Die besten Builds in Vessel of Hatred