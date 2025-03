Blizzard hat sich die besten Items von Diablo 4 quasi in letzter Minute ausgedacht

Die Philosophie der Entwickler sei es, dass Qual 4 „erstrebenswert“ sein soll. Nur die besten 10 % der Spieler sollen es in der kommenden Season überhaupt dorthin schaffen. Auf dem PTR zu Season 8 konnten die Spieler bereits einen ersten Eindruck von der neuen Herausforderung gewinnen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Blizzard will Diablo 4 viel härter machen – Jetzt haben Spieler herausgefunden, wie hart

Die nächste große Veränderung folgte in Season 6: Blizzard entfernte die oft kritisierten Weltstufen und führte neue Qual-Stufen in Diablo 4 ein . Für einige Spielerinnen und Spieler ist jedoch selbst Qual 4 noch zu leicht.

Dank der robusten Systemstruktur konnte Blizzard die spontane Idee also noch rechtzeitig umsetzen. Das Ziel der Loot-Überarbeitung war es, dass sich Spielerinnen und Spieler wieder richtig über ihre Drops freuen. Dazu führte Blizzard zwei neue Crafting-Systeme ein, mit denen Spieler ihr Gear anpassen und regelrecht God Rolls bauen können. Die Spieler freuten sich tatsächlich so über ihre Drops, dass sie regelrecht damit protzten .

Die „Großen Affixe“ machen die Items besonders mächtig – vor allem, weil sie nicht nur auf normalen Items, sondern auch auf Uniques und den seltenen Mythic Uniques auftauchen können. Zudem haben GA-Items eine Gegenstandsmacht von 800, was ihre Effekte noch stärker macht als die von regulären Items. Die Idee zur Änderung kam Blizzard jedoch erst kurz vor dem Update in den Sinn.

