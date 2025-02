Spieler verliert seinen Charakter in Diablo 4 für immer, weil ihn sein eigener Söldner killt

Im Hardcore-Modus von Diablo 4 verliert ihr euren Spielercharakter permanent, wenn er das Zeitliche segnet. Einem Spieler ist das passiert – aber nicht etwa durch einen fiesen Boss oder einen dummen Fehler.

Das ist der Hardcore-Modus:

In Diablo 4 gibt es den Hardcore-Modus, in dem die Spielercharaktere permanent sterben können – ihr habt also nur ein Leben.

Die einen Spieler verlieren ihre Helden, weil sie zu naiv sind und sich dem härtesten Boss im Spiel stellen.

Andere Helden sterben, weil sie auf einen Gegner treffen, der für Angst und Schrecken sorgt. Darüber sind manche jedoch ziemlich verwundert, weil er für sie zur Lachnummer geworden ist.

Wie hat der Spieler seinen Helden verloren? In einem Beitrag auf Reddit berichtet daemon-au am 26. Februar 2025, dass sein Spielercharakter von seinem Söldner Subo getötet wurde. Die neuen Söldner kamen mit der ersten Erweiterung, Vessel of Hatred, ins Spiel und sollen euch im Kampf unterstützen. In diesem Fall hat Subo aber eher den Job des Gegners übernommen.

„Man kann seinem Söldner nicht mehr vertrauen“

Wie kann das passieren? Der Spieler vermutet, dass dies mit einer fehlerhaften Hexenkraft zusammenhängt. Die Hexenkräfte sind die neue Mechanik in Season 7. Eine davon, Zwielichtschutz, erzeugt eine Barriere, die Schaden absorbiert – und ab Rang 12 reflektiert sie gegnerische Projektile.

Schon Ende Januar wurde in einem anderen Reddit-Thread spekuliert, dass genau diese Fähigkeit verbuggt sein könnte. zuulbe schrieb im Kommentar: „Ja, ich glaube, dass Zwielichtschutz auf höheren Gruben-Stufen komplett verbuggt ist. Ich denke, der reflektierte Schaden tötet uns selbst.“

Blizzard hat den Bug am 14. Februar 2025 in den Patch Notes bestätigt und einen Fix angekündigt: „Ein Problem wurde behoben, bei dem Zwielichtschutz dazu führen konnte, dass Spieler sich selbst Schaden zufügen. Diese Kraft wird wieder aktiviert, sobald das Update live geht.“ Der Patch 2.1.2 kam am 18. Februar ins Spiel.

Ob der Fehler weiterhin existiert oder daemon-au seinen Helden im Hardcore-Modus aus einem anderen Grund verloren hat, bleibt unklar. Der Screenshot im Beitrag zeigt jedenfalls eindeutig: „Daejavu wurde von einem Subo erschlagen.“

In den Kommentaren sind sich viele einig: Genau solche Bugs sind der Grund, warum sie den Hardcore-Modus lieber meiden. Es gibt einfach zu viele Fehler und Verbindungsabbrüche, die den eigenen Charakter ins Jenseits befördern können. Kellerhefe scherzt: „Man kann seinem Söldner heutzutage nicht mehr vertrauen. RIP.“

Wenn euch die Söldner aufgrund von Bugs nicht gerade Schaden hinzufügen, sind sie eine nützliche Ergänzung in Diablo 4. Subo deckt etwa Feinde und Ressourcen auf eurer Minimap auf. Obendrauf bringen die Söldner ihre eigene Händlerin mit, bei der ihr wichtige Mats bekommt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Wenn es euch an wichtigen Mats in Diablo 4 fehlt, solltet ihr einen Händler nicht übersehen