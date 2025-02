Diablo 4 Patch Notes: Patch 2.1.2 erscheint am Dienstag, macht es einfacher, Altäre zu finden

Blizzard bringt den nächsten Patch für Season 7 von Diablo 4. Nach einigen Hotfixes steht nun Patch 2.1.2 an und sorgt unter anderem dafür, dass ihr die seltenen Altäre besser finden könnt. Auch ein fehlerhaftes Unique für die Totenbeschwerer wird gefixt.

Was ist mit den Altären los? Die Kräfte der Hexenmacht sind die saisonale Mechanik in Season 7 von Diablo 4. Für bestimmte Hexenkräfte müsst ihr jedoch spezielle Altäre finden – und das sorgt bei manchen Spielern für Frust. Blizzard hat die Spawn-Rate der „Vergessenen Altäre“ mit Patch 2.1.1 bereits angehoben. Jetzt bringen die Entwickler neue Affixe in Alptraum-Dungeons ins Spiel, die sich ebenfalls um die Altäre drehen.

Das ändert Blizzard: Die Vergessenen Altäre, um vergessene Kräfte der Hexenmacht freizuschalten, findet ihr in zufälligen Dungeons in Sanktuario. Um das Spawnen eines solchen Altars zu garantieren, werden neue Affixe in den Alptraum-Dungeons ergänzt. Das bedeutet: Ihr könnt nach dem Patch Schlüssel für Alptraum-Dungeons finden, die ein Affix enthalten, wie etwa „In dem Dungeon besteht eine höhere Chance auf Vergessene Altäre“.

In den Patch Notes schreibt Blizzard konkret: „Um das Erscheinen eines Vergessenen Altars zu garantieren, wurde ein neues Alptraumdungeon-Affix hinzugefügt. Dieses Affix ist für den Rest der Saison der Hexenmacht nur eine Option auf Alptraumdungeon-Siegeln.“

Patch 2.1.2 erscheint am Dienstag, den 18. Februar 2025. Ihr findet die vollständigen deutschen Patch Notes auf Seite 2.

Patch bringt Fix für das Unique „Mendelns Ring“

Was bringt der Patch noch mit? Zusätzlich bringt Patch 2.1.2 einige Bugfixes mit sich. Ein Fehler in der Season-Reise, bei dem Ziele nicht als abgeschlossen angezeigt wurden, wird gefixt. Auch das Problem, dass sich Ziele zurücksetzen, wenn Qual-Bosse erst in einer Gruppe und dann solo bekämpft werden, wird behoben.

Blizzard geht mit dem Patch zudem Fehler an, die die Builds verschiedener Klassen betreffen:

Der Fehler, durch den der von „Mendelns Ring“ verursachte Schaden nicht mit all den Boni skalierte, mit denen er skalieren sollte, wird behoben.

Die Änderung aus Patch 2.1.1, die Druiden beim Kanalisieren von „Zerreißen“ davon abhält, sich zu bewegen, wird zurückgenommen.

Der Bugfix für das Unique „Mendelns Ring“ dürfte besonders Minion-Totenbeschwörer freuen. Der Ring ist zwar immer noch stark, konnte aber bislang nicht den Schaden rausholen, den er eigentlich sollte – das wird jetzt endlich gefixt.

Am 18. Februar startet zudem wieder das „Segen der Mutter“-Event in Diablo 4 – dieses Mal nicht nur mit einem Bonus auf XP und Gold, sondern auch Extra-Kisten vom Flüsternden Baum:

Was der Bugfix an dem Unique „Mendelns Ring“ für die Minion-Builds des Totenbeschwörers genau bedeutet, wird sich zeigen. Aktuell befinden sich die Builds mit Dienern nicht in den oberen Stufen der Tier Lists fürs Endgame in Diablo. Eine Übersicht der besten Builds findet ihr hier: Diablo 4 Season 7 Tier List: Die besten Builds im Endgame