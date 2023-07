Neues Feature in Diablo 4 sollte euch mehr Gold bringen, kostet stattdessen mehr Gold, behaupten Spieler

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ist der Bug noch da? Wir auf MeinMMO haben versucht den Bug zu wiederholen, doch dieser trat bei uns nicht auf. Es ist also nicht ganz klar, ob nur einige Items von diesem Bug betroffen sind oder der Fehler vielleicht von Blizzard selbst bereits gefixt wurde. Kurz nach dem Post erschien ein neuer Patch für Diablo 4 , in dem der Bug allerdings nicht erwähnt wurde.

Was sollte man tun? Der Reddit-User lauranthalasa rät jetzt dazu, falls ihr Items rerollen wollt, müsst ihr zuerst den Segen deaktivieren und die Asche aus der Urne nehmen. So verschwendet ihr nicht unnötig euer Gold und könnt den Segen dann wieder aktivieren, wenn ihr Dinge verkaufen wollt.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was ist das Feature? Es handelt sich hierbei um das Feature der Segen, die Spieler bekommen, wenn sie im Battle Pass voranschreiten und Aschen verdienen. Diese Aschen können dann in „Urnen“ eingesetzt werden, damit ihr Boni wie mehr XP durch gefallene Gegner oder mehr Gold durch verkaufte Gegenstände bekommt. Ein Segen jedoch sorgt jetzt für Probleme.

Insert

You are going to send email to