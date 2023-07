Diablo 4: Ein kleiner Trick pusht eure Zweit- oder Drittcharaktere schneller – So geht er

Wer in Diablo 4 eine neue Klasse ausprobieren möchte, kommt nicht drumherum einen neuen Helden zu erstellen und diesen erneut hochzuziehen. Loot und Ausrüstung müssen erneut erfarmt werden, doch mit einem kleinen Trick, könnt ihr euren Aufwand mindern. Wir zeigen euch, wie.

Der Grind kann zäh sein: Wer Diablo 4 zum ersten Mal zockt, weiß wahrscheinlich, dass der Grind von Level 1-50 leicht sein kann, doch die benötigten XP, die ihr braucht, um von Level 50 auf 100 zu gelangen, steigen exponentiell an.

Das ist schon für euren Haupthelden anstrengend, doch, wenn ihr dann in Saisons mal eine andere Klasse aus Langeweile hochziehen wollt, ist ein erneuter Grind die Hölle. Vor allem, wenn ihr zudem noch die passenden Ausrüstungsgegenstände wie seltene Uniques sammeln möchtet.

Ein Reddit-User hat nun einen kleinen Trick offenbart, der euch helfen soll, eure Zweit- und Drittcharaktere schneller hochziehen zu können.

Kleiner Trick erspart euch beim Grinden Zeit

So geht der Trick: Der Reddit-User WickedBTW hat seinen Trick zufällig der Community dargelegt. Er berichtet davon, noch bevor er seinen Zweitcharakter hochgezogen hatte, er die Belohnungen der Weltbosse sowie des flüsternden Baums auf seinem Haupthelden der Stufe 100 angesammelt hatte.

Diese Kisten sind tatsächlich nicht an den Helden gebunden, der sie erwirtschaftet hat. Ihr könnt diese also ohne Probleme in euer Lager packen oder auf Mules, sogenannten „Packeseln” laden. Dabei handelt es sich um Helden, die ihr erstellt, um ihren Inventarplatz ausnutzen.

WickedBTW hatte also, bevor er seinen Dornen-Barbaren erstellt hatte, insgesamt 20 solcher Kisten gebunkert und diese dann verstaut. Als sein Barbar dann Level 60 erreicht hatte, hat er alle Kisten auf seinen Barbaren geschoben und diese geöffnet.

So konnte er sich einen Teil seines Grindes ersparen und von gutem Loot profitieren. Mit diesem Loot konnte er dann seinen Barbaren ausrüsten und ihn so weit hochpäppeln, dass er Weltstufe 4 ohne Probleme stemmen konnte.

Wie gut ist der Loot in den Kisten? Wie gut der Loot ist, hängt von dem Helden ab, der diese Kisten öffnet. Die Items in den Kisten skalieren nämlich mit dem Level eures Helden, der sie öffnet. Es ist also ratsam, bevor ihr diese Kisten öffnet, ein Level erreicht zu haben, welches euch so guten Loot beschert, dass ihr danach ohne Probleme ins Endgame spazieren könnt.

Habt ihr diesen Trick schon gekannt und benutzt oder hört ihr davon zum ersten Mal? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

