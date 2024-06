Diablo 4: Der Effekt eines Uber Uniques wirkt nach dem Mid-Season-Patch noch stärker – Aber das täuscht

Das Uber Unique „Andariels Antlitz“ sollte durch den Patch 1.4.3 zur Mid-Season in Diablo 4 verstärkt werden – und das sieht auch so aus. Jedoch ist der mächtige Effekt gerade nur optisch.

Der Mid-Season-Patch sollte einige Bugs beheben, wie in etwa den Fehler, dass der Schaden des „Heilige Bolzen“-Elixiers „unbeabsichtigt hoch“ skalierte. Patch 1.4.3 schwächte den Effekt des Elixiers und sorgte gleichzeitig für weitere Fehler. Die Entwickler deaktivierten das Elixier.

Das Update brachte zudem einige Buffs für die fünf Klassen ins Spiel – ebenso für mehrere Uniques und Uber Uniques. Dadurch ergaben sich neue Möglichkeiten für starke Builds. Vor allem das Uber Unique „Andariels Antlitz“ stand dabei im Fokus. Der Effekt des über-einzigartigen Helmes erhielt eine Anpassung.

Was ist das für ein Item? Andariels Antlitz ist ein Uber Unique, also ein über-einzigartiges Item in Diablo 4. Ihr bekommt es als Drop von den Bossen Duriel und Andariel, in seltenen Fällen auch außerhalb davon. Der Helm erhöht folgende Stats:

alle Werte

Angriffsgeschwindigkeit

Lebensdiebstahl

Widerstand gegen Gift

Dazu besteht mit dem Glückstreffer eine Chance, eine Giftnova auszulösen, die den Gegnern Giftschaden hinzufügt. Nach dem Patch sollte das deutlich an ihnen zu sehen sein, zudem sollte der Schaden der Giftnova erhöht werden. Aber die Effekt-Animation täuscht.

Gegner stehen in einer großen Giftnova – aber nur optisch

Laut Patch 1.4.3 sollten folgende Änderungen an Andariels Antlitz vorgenommen werden:

„Giftnova“ erscheint jetzt auf dem Gegner anstatt auf dem Spieler.

Schaden von „Giftnova“ um 50 % erhöht.

Das bedeutet also nicht nur, dass der Schaden des Giftnova-Effekts höher ist. Der Bereich des Effekts kann so auch auf einer größeren Entfernung greifen und nicht mehr nur in der unmittelbaren Nähe des Spielercharakters. Jetzt merken Spieler jedoch an, dass die Änderung des Helmes offenbar fehlerhaft sei.

Warum täuscht die Änderung? Auf Reddit schreibt „zopikl0n“ am 17. Juni: „Andariels Antliz ist verbuggt. Nur der visuelle Teil der [Gift]nova löst bei Feinden aus. Es verursacht immer noch Schaden um deinen Charakter herum, aber der visuelle Teil wird auf den Feind ausgelöst.“

Und „SamGoingHam“ schreibt im Kommentar: „Mist. Ich habe mich darauf gefreut, den Andariel-Build zu spielen.“ Seit dem Mid-Season-Patch steht der Andariel-Build für Jägerinnen auf der Spitze der Tier List für Endgame-Builds in Season 4.

Das sagt Blizzard dazu: Unter einem Beitrag von Community Manager Adam Fletcher auf X, in dem es eigentlich um das „Heilige Bolzen“-Elixier geht, sprechen Nutzerinnen und Nutzer den Fehler mit Andariels Antlitz an. Fletcher schreibt dazu: „Das Problem mit Andariel wurde intern identifiziert und wir werden einen zukünftigen Hotfix zur Behebung dieses Problems bereitstellen.“

Was sagen Experten? Der Diablo-Experte wudijo erklärt das Problem mit dem Uber Unique in seinem YouTube-Video wie folgt: Man sehe die Gift-Explosionen an den Gegnern anhand der grünen Gift-Flächen deutlich. Es sieht also wirklich so aus, als würde der Effekt greifen.

Was aber passiere sei, dass der Effekt immer noch um den Charakter herum stattfinde und nicht an den Gegnern, wie im Patch beschrieben – und wie optisch erkennbar. Das sei jedoch eine „Fake-Animation.“ Tests haben gezeigt, dass der Schaden höher sei. Im Prinzip sei nichts anders, als vor dem Patch.

Durch den Buff für das Uber Unique könnten sich weitere Builds in Diablo 4 ergeben – wenn der Effekt fehlerfrei funktioniert. Auch Zauberinnen könnten laut wudijo von dem Helm profitieren. Der Mid-Season-Patch brachte einige Buffs für die Klassen in Diablo 4 mit. Allerdings zeigten sich besonders Spieler von zwei Klassen enttäuscht und meinen: Die hätten viel mehr Liebe verdient.