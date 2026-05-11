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Spieler zeigt lächerlichen Loot in Diablo 4, zieht 4 Mythics aus einem Run, Community fragt: Wie klappt sowas?

Benedict Benedict Grothaus Lesezeit 2 Minuten
Diablo 4 Großvater Loot Drop Titel

Die Jagd nach Loot treibt viele Spieler in Diablo 4 ab, vor allem dann, wenn der dicke Jackpot nur einen Dungeon entfernt winkt. So etwas ist einem Nutzer passiert und die Community erklärt nun fragenden Casuals, wie sie selbst an die Beute kommen.

Diablo 4
Diablo 4
Action-RPGHack & Slay

Blizzard hat mit dem Release von Lord of Hatred das Endgame ordentlich umgebaut, insbesondere durch die Kriegspläne, die alle Aktivitäten verändern können. Im Kern heißt das: ihr habt nun überall die Chance auf richtig starken Loot.

Auf Reddit zeigt ein Nutzer eindrucksvoll, wie das am Ende aussehen kann. Nach einem einzigen Durchlauf der Unterstadt von Kurast liegen vor ihm vier der begehrtesten mythischen Items aus Diablo 4:

  • ein Schleier des Falschen Todes
  • ein Ring der Sternenlosen Himmel
  • und gleich zwei Großväter

Nutzer fragen in den Kommentaren, wie so etwas passieren kann – sie selbst hätten ein solch enormes Glück nicht. Veteranen erklären, dass das mit Glück nur bedingt zu tun hat, denn einige Drops kann man sich garantieren.

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Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred

Das Endgame in Diablo 4 ist jetzt eine eigene Wissenschaft – Aber eine einfache

Über verschiedene Methoden lassen sich Mythic-Drops bzw. mythischer Loot erzwingen. In diesem Fall gewährt ein Abschluss der Unterstadt mit einem mythischen Tribut auf mindestens Qual-Stufe 10 laut der Nutzer ein garantiertes Mythic.

Dazu kommen entsprechende Skills aus den Kriegsplänen, in diesem Fall zusätzliche Kisten aus dem „linken“ Zweig des Talentbaums. Dieser gewährt zusätzliche Beute beim Töten von Goblins in der Unterstadt, die zudem vermehrt auftauchen können.

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Mythische Tribute selbst lassen sich über den Horadrimwürfel erschaffen, indem scheinbar wertlose Items kombiniert werden:

  • 5 magische Tribute werden zu einem seltenen
  • 5 seltene zu einem legendären
  • und schließlich 5 legendäre zu einem mythischen.

Vor Qual-Stufe 10 sollte man diese Tribute allerdings nicht unbedingt verwenden, da erst hier die maximale Chance auf bestimmte Items besteht – und idealerweise in einer Gruppe, um direkt mehrere Runs am Stück abzuschließen.

Gerade Spieler, die sich nicht intensiv mit dem Endgame von Lord of Hatred beschäftigen, wissen so etwas nicht direkt von vorn herein. Allerdings leistet Diablo 4 aktuell eine hervorragende Arbeit dabei, Spieler ans neue Endgame zu gewöhnen: Das neue Endgame von Diablo 4 klang richtig lahm, aber je mehr ich es spiele, desto besser wird’s

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