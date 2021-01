In Diablo 3 läuft noch die aktuelle Season 22, doch wann ist das Ende? Und wann startet Season 23? Wir geben euch eine Prognose zu den nächsten wichtigen Daten in D3.

Was ist los in Diablo 3? Alle paar Monate startet in Blizzards Hack’n’Slay eine neue Saison. Die bringt mindestens einen besonderen Bonus mit, der sich aufs Gameplay auswirkt. So gibt es immer Abwechslung, obwohl komplett neuer Content ausbleibt.

Gerade läuft Season 22, die am 20. November startete. In diesem Artikel wollen wir euch zeigen, wie lange die aktuelle Season noch läuft und wann ihr mit dem Start von Season 23 in Diablo 3 rechnen könnt.

Ende von Season 22 – Wann könnte es kommen?

Blizzard selbst verrät das End-Datum einer Season in der Regel erst etwa 14 Tage vorher. Wir wissen, dass eine Season für gewöhnlich etwa 3 Monate läuft. Das bleibt aber dynamisch. Bei besonderen Umständen wie größeren Patches kann sich die Dauer einer Season verlängern oder verkürzen.

Blizzard selbst sagt dazu:

Wir geben keinen voraussichtlichen Zeitpunkt für das Ende von Saisons mehr bekannt. Allerdings sollten Saisons ungefähr drei Monate lang dauern (je nach Entwicklungsbedarf mal etwas länger, mal etwas kürzer) und wir werden euch auch in Zukunft mindestens zwei Wochen vor Ende einer Saison Bescheid geben. Quelle: Diablo3.com

Unsere Prognose zum Ende von S22: Wir von MeinMMO begleiten die Seasons von Diablo 3 schon seit einigen Jahren. In unserer Prognose zeigen wir euch 4 Daten, die als mögliche End-Termine von Season 22 in Frage kommen.

Weil die Season am 20. November 2020 startete, sind folgende End-Daten wahrscheinlich:

14. Februar 2021

21. Februar 2021

28. Februar 2021

7. März 2021

Bedenkt, dass Seasons immer an einem Sonntag enden.

So liefen die letzten Seasons: Meist bleibt es beim 3-Monate-Plan von Blizzard. Mit wenigen Ausnahmen.

Season 21 startete am 3. Juli 2020 und endete am 8. November 2020 Die Season wurde aufgrund von PTR-Arbeiten etwas gestreckt

Season 20 startete am 13. März 2020 und endete am 21. Juni 2020

Season 19 startete am 22. November 2019 und lief bis zum 1. März 2020

Season 18 startete am 23. August 2019 und endete am 10. November 2019

Season 17 startete am 17. Mai 2019 und endete am 18. August 2019

Season 16 startete am 18. Januar 2019 und sollte eigentlich am 17. März 2019 enden. Doch sie endete erst am 12. Mai 2019 S16 wurde um 2 Monate verlängert



Start von Season 23 – Wann?

Das wissen wir: Bekannt ist, dass zwischen dem Ende und dem Start einer Season etwa ein bis zwei Wochen Abstand liegen. Die letzten Seasons (16, 17, 18, 19, 20, 21 und 22) starteten alle an einem Freitag.

Das vermuten wir: Wir gehen aufgrund der letzten Seasons davon aus, dass auch Season 23 an einem Freitag starten wird. Und das etwa ein bis zwei Wochen nach Ende von Season 22.

Die möglichen Start-Termine wären dann:

19. Februar 2021

26. Februar 2021

5. März 2021

12. März 2021

Bedenkt, dass das eine Spekulation aufgrund der letzten Seasons ist. Ein offizielles End-Datum von Season 22 oder ein Start-Datum von Season 23 stehen noch aus.

Zum Start des Jahres 2021 gibt Blizzard euch wieder einen Grund, Diablo 3 zu spielen.