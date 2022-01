Destiny 2: Wartungsarbeiten am 04.01. – Alle Patch Notes und Infos

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was steckt in den Patch Notes ? Die umfassende Liste aller Änderungen veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

Das müsst ihr heute wissen: Nachdem es bei Bungie über Weihnachten und Silvester sehr still war, geht es nun wieder los. Wir erwarten die erste Downtime des neuen Jahres 2022. Wie immer bleiben wir für euch am Ball.

Der Destiny 2 Support ist aus der Pause zurück und euch erwartet damit, am 04. Januar 2022, die erste Downtime des Jahres auf PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Die wichtigsten Zeiten und Infos bekommt ihr auch weiterhin auf MeinMMO.

