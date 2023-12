Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 29.12.

Während die Hüter in Destiny 2 die virtuellen Orte durchstreifen, erscheint eine vertraute, rätselhafte Figur an einem geheimen Ort. Xur, der mysteriöse Agent der Neun, ist wieder da, um euch mit exotischen Schätzen zu überraschen und das Jahr 2023 mit einem galaktischen Knall abzuschließen. MeinMMO sagt euch, was er im Angebot hat und wo ihr ihn findet.

Was ist diese Woche in Destiny passiert?

Für Bungie gab es am Ende des Jahres 2023 allerdings noch eine gute Botschaft: Destiny 2 wurde in der Steam-Rangliste “Die besten des Jahres 2023” zum dritten Mal in Folge als einer der Platinverkäufer der Plattform aufgeführt und landete damit in den Top 12 aller Spiele, wenn es um den Bruttoumsatz geht. Allerdings werden die zwölf Spiele in zufälliger Reihenfolge aufgelistet, so dass es schwierig ist, die Leistung im Jahresvergleich und den Umsatzrückgang von Bungie um 45 % in diesem Jahr zu beurteilen.

Wie episch Destiny 2 auch weiterhin ist, könnt ihr in diesem Trailer zur ersten Saga erleben:

Alle Infos zu Xur am 29. Dezember 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Er erscheint in Destiny 2 wöchentlich freitags um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr in der Spielwelt präsent. Während dieser Zeit können Hüter aus der ganzen Welt seinen Laden besuchen und exotische Gegenstände erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Nach dem Reset um 18:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Standorte an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und verrät euch, wo ihr suchen müsst.

Hier befindet sich Xur: Nessus, im Wächtergrab

Xur ist auf Nessus, im Wächtergrab

Xurs Inventar vom 29.12. bis 02.01. – Alle Exotics auf einen Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur bietet eine breite Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen im Auftrag der Neun an, die er nur noch in Season 23 gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und ermöglicht insbesondere neuen Spielern, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exotics zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Angebot am letzten Wochenende im Jahr 2023

Waffe: Himmelsbrennereid – Scoutgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Orpheus-Rigg – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +2

Erholung: +26

Disziplin: +9

Intellekt: +22

Stärke: +2

Gesamt: 69

Titan: Heiligfeuerherz – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +12

Erholung: +10

Disziplin: +12

Intellekt: +10

Stärke: +12

Gesamt: 68

Warlock: Kontraversaler Halt – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +23

Erholung: +4

Disziplin: +14

Intellekt: +6

Stärke: +8

Gesamt: 62

Legendäres Rüstungs-Set: „Lichtvolk“-Set, mit einem guten Brustschutz für den Warlock

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Mörderischer Wind.

Prüfungen von Osiris vom 29.12. bis 02.01. – Maps, Waffe und Infos

Die Trials fordern spielerisch alles von engagierten PvP-Spielern.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 02. Januar um 18:00 Uhr aktiv.

Diese Map ist aktiv: Burnout

Die Destiny 2 PvP-Karte “Burnout”

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr euch bis zum kommenden Dienstag, dem 02. Januar 2024 um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Meister-Trials-Waffe dieser Woche ist: Unerwartete Rückkehr, eine Glefe

Die Trials-Glefe “Unerwartete-Rückkehr”

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 292. Dezember 2023, um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 02. Januar 2024, um 18:00 Uhr.

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungsengramme könnt ihr übrigens beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Dazu gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Das neue Jahr 2024 startet bald. Besonders für Destiny 2 wird es interessant, da die neue Erweiterung verschoben wurde, um den Loot-Shooter wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Ob Bungie die Wende schafft, wird man am 04. Juni 2024 erfahren: Destiny 2: Alles zum „Die Finale Form“-DLC von 2024 – Release, Neue Fähigkeiten, Gegner und Editionen