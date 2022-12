Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 30.12.

Zum Ende des Jahres stattet Xur Destiny 2 noch einen letzten Besuch in 2022 ab. Falls ihr also noch fehlende Exotics benötigt oder alte Rüstungssets vervollständigen wollt, ist ein Besuch bei ihm Pflicht. MeinMMO sagt euch auch heute Abend, wo ihr Xur findet und wie sein Angebot aussieht.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Aktuell ist der Entwickler von Destiny 2 in einer kleinen Auszeit. Wie Bungie mitteilte, werde man bis zum 12. Januar 2023 keinen Blogartikel und auch keine Updates oder Hotfixes herausgeben. Das Schicksal lässt sich allerdings nicht von gemachten Plänen beeindrucken und lieferte regelmäßige Fehlercodes und Spielabbrüche, sodass Bungie derzeit trotzdem im Einsatz ist.

Die aktuellen Probleme reichen so weit, dass man sogar gezwungen war, die API, das alles verbindende Herz des Loot-Shooters, zum zweiten Mal zu deaktivieren. Laut Bungie soll die Ursache für die aktuell anhaltende “Fehler-Bonanza” des Spiels die neue exotische Waffe “Revision Null” sein, die damit dem verbuggtesten Exoten im Spiel harte Konkurrenz macht.

Diese Woche wurde zudem bekannt, dass Dataminer wohl ein besonderes Abo-Modell in den Datenschluchten von Destiny 2 gefunden haben. Um was es sich dabei genau handelt, kann man jedoch nur spekulieren, da Bungie selbst bisher nichts Offizielles dazu bekannt gemacht hat und weiterhin sein bekanntes Jahrespass-Modell vertreibt. Es könnte aber auch auf Veränderungen mit dem kommenden DLC “Lightfall” hindeuten.

Immerhin konnten Spieler, die es an Fehlercodes und abbrechenden Serverconnects vorbei geschafft hatten, in dieser Woche der Saison der Seraphe einen neuen interessanten Storypart entdecken und zudem das “Guter-Junge”-Protokoll finden.

Spieler erwartet in Woche 4 der Season 19 eine spannende Cutszene.

Alle Infos zu Xur am 30. Dezember 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der exotische Händler stattet Destiny 2 jeden Freitag um 18 Uhr einen Besuch ab. Jeder, der noch Lücken in seiner Exo-Sammlung hat, erwartet ihn dann, denn er ist der einfachste Weg Exos zu bekommen. Es kostet euch nur einen Hinflug und etwas Material als Zahlungsmittel.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch wenn Xur nur noch wenige Location-Positionen aktiv nutzt, so weiß kein Hüter vor 18 Uhr, wo er landen wird.

MeinMMO hat Xur jedoch im Hangar der Letzten Stadt lokalisiert.

Auf der Karte seht ihr seine genaue Position:

Das ist Xurs Standort vom 30.12.2022 – 03.01.2023

Xurs Inventar vom 30.12. – 03.01. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Bei Xur kann jede Klasse, also Warlocks, Jäger und Titan, einkaufen. Es spielt auch keine Rolle, ob ihr neu im Spiel oder bereits erfahrene Hüter seid. Xurs exotisches Shopping-Paradies steht jedem offen und ein nettes Gespräch mit ihm gibts sogar gratis.

Das ist Xurs Angebot in dieser Woche:

Xurs Inventar vom 30.12. – 03.01.

Waffe: Prometheus-Linse – Spurgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Verhängnisreißer-Schulterplatte Leere-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +3

Erholung: +18

Disziplin: +6

Intellekt: +21

Stärke: +2

Gesamt: 62

Jäger: Galanor-Bruchstücke – Solar-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +7

Erholung: +13

Disziplin: +6

Intellekt: +14

Stärke: +8

Gesamt: 60

Warlock: Schädel des schrecklichen Ahamkara– Arkus-Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +11

Erholung: +15

Disziplin: +2

Intellekt: +12

Stärke: +16

Gesamt: 63

Legendären Rüstungs-Set: Diese Woche verkauft Xur das “Verwicklungsumhang”-Set.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit dem Perk “Messucher”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit dem Perk “Aller guten Dinge sind Vier”

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten jeweils 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Prüfungen von Osiris am 30.12. – 03.01. – Map, Waffen und Infos

Diese Woche könnt ihr noch einmal in die Prüfungen von Osiris einsteigen. Kommende Woche macht der 14. Heilige dann Platz für Lord Saladin. Der bringt den neuen Modus “Festung” und will, dass ihr euch ab dem 03. Januar 2023 eine Woche lang in “Hüter gegen Hüter” und gegen Caiatl beweist.

Doch bis dahin müssen sich die Hüter noch eine Woche gedulden, weswegen wir euch jetzt erst verraten, was alles in den Trials zu holen ist.

Die letzten Prüfungen vor dem ersten Eisenbanner in Season 19 bringen alte Rüstungen zurück.

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende nur eine festgelegte Map, auf der man spielt. So lässt sich gut ein koordinierter Teambeschuss organisieren. Viele Spieler nutzen hierfür die Begriffe der Callout-Maps von Warmind.

Begebt euch also ins Gefecht auf der Karte “Ewigkeit”.

Die PvP-Karte “Ewigkeit”

So bekommt ihr euren Loot: Auch die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem, das ihr beim 14. Heiligen findet. Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es bei ihm für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Spieler können sich jede Woche auch sehr speziellen Loot erspielen, in Form einer Trials-Meisterwaffe. Die bekommt ihr jedoch nur, wenn ihr euren Trials-Pass makellos mit 7 Siegen krönt. Die Waffe könnt ihr so bis zum kommenden Dienstag, 03. Januar 2023, um 18:00 Uhr farmen.

Die Waffe, welche ihr dieses Wochenende bekommt, ist das Maschinengewehr “Unbeirrbare Pflicht”.

Holt euch die Meister-Version vom Maschinengewehr “Unbeirrbare Pflicht”

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 30. Dezember 2022 um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 03. Januar 2023 um 18:00 Uhr.

Jetzt bleibt uns nur noch, euch ein frohes neues Jahr 2023 zu wünschen! Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren mitteilen, ob ihr auch weiterhin von Fehlercodes betroffen seid oder die Deaktivierung der API die Probleme im Spiel eindämmen konnte.

Zum Ende des Jahres 2022 hat MeinMMO-Autor Christos Tsogos euch noch seine persönlichen Waffendesign-Highlights aus Destiny 2 zusammengestellt:

