Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 27.05.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24.

Außerdem startet bereits am Dienstag, dem 31. Mai, um 19:00 Uhr, das überarbeitete Eisenbanner-Event mit Lord Saladin . Spieler werden dann die Änderungen, welche Bungie am beliebten PvP-Modus vorgenommen hat, selbst entdecken und vor allem beurteilen können.

Xur verkauft zudem Legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an.

Was hat Xur im Angebot? Grundsätzlich ist Xur ein Exotic-Händler für Waffen und Rüstungen. Alle Charaktere, also Warlocks, Jäger und Titanen, können bei ihm shoppen. Leider hält Xur nichts von ankündigender Werbung für seine exotische Angebotspalette, aber wir haben sein Angebot dennoch für euch erkundet.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Bungie hat seine neue Season 17 gestartet, die „Saison der Heimgesuchten“. Bisher werden die Hüter jedoch nur von einer Content-Dürre heimgesucht und fragen sich deswegen: „War das schon alles?“ . Neben der neuen Patrouillenzone und den beiden Aktivitäten mit Voice-Lines zur Story ist bisher tatsächlich alles recht übersichtlich. Ob Bungie hier noch ein Ass im Ärmel hat, weiß man derzeit noch nicht.

Heute wird Xur in Destiny 2 seinen ersten Besuch in der Season 17 absolvieren. Wie immer hat er seine exotischen Items im Gepäck und vielleicht noch andere Items, die ihr in eurer Sammlung vermisst. MeinMMO wird sich mit ihm treffen, um euch sein Angebot als erstes zeigen zu können.

