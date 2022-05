Destiny 2: Alptraum-Eindämmung bietet mehr Loot, als ihr denkt – So findet ihr die zusätzlichen Schatztruhen

In Destiny 2 haben die meisten Spieler bereits die saisonale Aktivität „Alptraum-Eindämmung“ mehrmals abgeschlossen. Aber habt ihr auch schon alle geheimen Türen auf der Verlassenen Leviathan geöffnet? Wenn nicht, dann könnte euch so einiges an Loot entgangen sein. MeinMMO verrät euch, wie ihr diese zusätzlichen Schatztruhen findet.

Während der „Saison der Heimgesuchten“ können die Hüter in Destiny 2 derzeit die „Alptraum-Eindämmung“ spielen, ein kostenloses öffentliches Event. Sie ist eine der saisonalen Aktivitäten auf dem Verlassenen Leviathan und gewährt auf Stufe 3 eine reguläre Loot-Truhe.

Um was für zusätzliche Schatztruhen handelt es sich? Neben diesem regulären Loot aus der Stufe 3 gibt es während der Alptraum-Eindämmungs-Aktivität auch zusätzliche, versteckte Schatztruhen zu finden, die nicht so einfach zu entdecken sind.

Diese zusätzlichen Lootkisten liegen hinter verschlossenen Türen, die man erst suchen muss. Zudem lassen sie sich nur öffnen, wenn Spieler die Einblendung „Verriegelungsprotokolle im Kastell wurden temporär aufgehoben“ am unteren linken Bildschirmrand erhalten.

So sieht die Einblendung aus, wenn sich die Geheimtüren öffnen.

MeinMMO sagt euch, wie ihr dieses Sperrprotokoll aufheben könnt und vor allem, wo ihr die zusätzlichen Loot-Truhen findet.

Das öffentliche Event „Alptraum-Eindämmung“ auf der Verlassenen Leviathan.

Wie hebt man das Sperrprotokoll der Alptraum-Eindämmung auf?

Damit ihr das Sperrprotokoll überhaupt aufheben könnt, müsst ihr zunächst einmal die Aktivität „Alptraum-Eindämmung“ bis Stufe 3 spielen.

Der Stufe-3-Alptraum muss jedoch nicht zwingend besiegt werden- könnt ihr aber.

Wenn ihr die Stufe 3 der Alptraum-Eindämmung erreicht habt, könnt ihr den Timer einfach ablaufen lassen. Euer Stufe-3-Alptraum entkommt dann zwar, aber dafür erhaltet ihr einen Zwei-Minuten-Timer. Und während dieses Timers wird das Sperrprotokoll aufgehoben.

Oder ihr spielt das Event auf Stufe 3 regulär zu Ende und geht dann auch die Suche.

Die Einblendung am linken, unteren Bildschirmrand informiert euch, wie viele Kisten ihr nun finden und öffnen könnt.

So findet ihr die fünf geheimen Türen

Insgesamt gibt es im Kastell auf der Verlassenen Leviathan fünf dieser Geheimtüren. Sie sind ziemlich versteckt in Nischen, aber dennoch an den roten Lichtern zu erkennen. Zudem ist jede Tür auch mit einem Schalter versehen, den ihr zum Öffnen betätigen müsst.

Nachdem ihr also wisst, wie viele Türen für euch auf Stufe 3 entriegelt wurden, könnt ihr die Zeit des Zwei-Minuten-Timers nutzen, um herauszufinden, welche davon offen sind.

Wer die Geheimtür öffnet, entdeckt eine geheime Lootkiste.

Um das zu vereinfachen, hat Bungie euch visuelle Wegmarkierungen ergänzt. Außerdem geben die Schalter der Türen einen gleichmäßigen Piepton ab, den ihr hören könnt, sobald ihr euch nähert.

Trotz all dieser Hinweise ist gut gleich zu wissen, wohin ihr laufen müsst. Denn der Leviathan ist riesig und die Zeit zum Öffnen der Geheimtruhen knapp bemessen.

Alle Positionen der Geheimtüren im Kastell:

1 Tür: Linke Seite neben dem Boss-Bereich der Alptraum-Eindämmung in einem seitlichen Raum

2 Tür: Rechte Seite neben dem Boss-Bereich der Alptraum-Eindämmung in einem seitlichen Raum

3 Tür: Vom Kastell-Spawnpunkt aus gleich links

4 Tür: Oberhalb des runden Mittelbereichs am Ausgang, der zu den Lustgärten führt

5 Tür: Links vom Spawn, in der Nähe der geschwungenen Rampe, die nach unten führt

Destiny-2-Spieler haben bereits eine Karte des Verlassenen Leviathans erstellt, wo ihr auch die Positionen der geheimen Türen verzeichnet seht.

Übrigens: Hinter einer dieser Geheimtüren verbirgt sich auch ein Wackelkopf von Calus, den ihr braucht, um den saisonalen Quest Triumph „Größter Fan“ und den Season-Titel „Schnitter“ abschließen zu können. Habt ihr alle Wackelköpfe entdeckt, belohnt euch der Triumph zusätzlich mit der „Eidolon“-Geisthülle.

Habt ihr alle geheimen Truhen bereits entdeckt und den zusätzlichen Loot abgeholt? Was sagt ihr zur Aktivität an sich? Fesselt euch die starke Season-17-Storyline mit den interessanten Event-Voicelines, um die „Dualität der Existenz“ zu ergründen oder findet ihr das lahm? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.