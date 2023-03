Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 24.03.

Wie immer gibt es am Wochenende in Destiny 2 die beste Shopping-Gelegenheit für Exotics. Xur ist bereits unterwegs und MeinMMO zeigt euch sein aktuelles Angebot und verrät seinen Standort.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Es war eine traurige Woche in Destiny 2 als ein überraschender und doppelt schockierenden Moment offenbart wurde. Davor mussten die Hüter bereits den Verlust von der Original-Stimme des Commander Zavala verarbeiten.

Die Resonanz und Anteilnahme der Hüter war jedoch überwältigend und auch ihre Ideen, für eine Ehrung der verstummten Stimme, sind würdevoll.

Manch anderer Spieler war an einem besonderen Shader interessiert, der die Schwarz-Krise in Destiny 2 beenden sollte. Doch da war dieser kleine und orange Haken an der Sache. Ihr müsst jedoch aufpassen, zu viele Emotes und Shader in der Sammlung, könnten zu einem Problem werden, denn sie verschwinden.

Zumindest konnten wir bestätigen, dass ein ultra-seltenes Event tatsächlich existiert – auch wenn nur wenige Hüter es bis jetzt erleben und spielen konnten.

Darüber hinaus gab es einen Leak zum Powerlevel-System in Destiny 2, dass alles auf den Kopf stellen könnte:

Destiny 2: Enthüllung deutet massive Powerlevel-Änderungen an und die könnten euch nicht gefallen

Alle Infos zu Xur am 24. März 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Als Händler für rare exotische Ware in Destiny 2 stattet Xur dem Universum jeden Freitag um 18:00 Uhr einen Besuch ab. Um bei ihm zu shoppen, braucht ihr nur etwas Ingame-Währung, damit die Lücken in eurer Sammlung schwinden.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch wenn Xur nur noch wenige Location-Positionen auf den Zielorten aktiv nutzt, so weiß trotzdem kein Hüter vor 18:00 Uhr, wo er landen wird.

Hier befindet sich Xur: n.A.

Xurs Inventar vom 24. – 28.03. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Selbst im Lightfall-DLC wird Xur nicht müde, sein Geschäft zu betreiben. Das nette “Ich bin der Bote der Neun”-Gespräch gibts gratis dazu.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC)

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC)

Satter Spitzenloot im Eisenbanner

Dieses Wochenende finden keine Trials statt, weil das Eisenbanner-Event aktiv ist. Also ist seit Dienstag, 18 Uhr, der erhabene Eiserne Lord Saladin auf dem Turm eingekehrt.

Alle Eisenbanner-Waffen haben einen Ursprungsperk: „Schleichender Wolf“ gewährt bei niedriger Gesundheit und mit dieser Waffe erzielte Todesstöße gegen Hüter ein verbessertes Radar und entfernt euch aus dem gegnerischen Radar.

Wann endet das Eisenbanner offiziell? Die PvP-Aktivitäten von Lord Saladin enden mit dem Weekly Reset, am 28. März um 19:00 Uhr. Das ist auch der Abflugtermin von Xur.

Für alle, die gerne in die Zukunft schauen wollen, haben wir hier eine interessante Enthüllung:

