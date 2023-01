Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 20.01.

Xur hat sich auf den Weg gemacht, um den Spielern in Destiny 2 seine Exotic-Angebote zu überbringen. Ihn stört es nicht, dass manche ihn hassen, denn seine Aufgabe wird von neun höheren Mächten bestimmt und ist alles andere als nutzlos. MeinMMO zeugt euch, was er dabei hat.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Destiny 2 hat den Starttermin des Lightfall-DLC im kommenden Februar fest im Blick. So kündigt der Entwickler bereits jetzt weitreichende Veränderungen an, die bisher bei vielen Spielern einen richtig guten Eindruck machen.

Neben den positiven Veränderungen bleiben ein paar Nerfs jedoch nicht aus. Zu Lightfall soll die Spiel-Balance stimmen. Man möchte nicht, dass die neue Fähigkeit “Strang” ihrem Namen alle Ehre macht und über die Stränge schlägt oder dominante Exos zu nervig sind. Daher teilte Bungie folgende geplanten Änderungen mit:

Im neuesten Preview-Trailer zu Lightfall gab es zuletzt einen ersten Blick in die Stadt „Neomuna“:

Alle Infos zu Xur am 20. Januar 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Der Händler erscheint heute pünktlich um 18:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl. Dort verbringt er mehrere Tage, bis er zum nächsten Weekly-Reset, am 24. Januar wieder verschwindet.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur nutzt mysteriöse Routen weswegen auch weiß kein Hüter vor 18 Uhr, wo er landen wird. MeinMMO kennt jedoch seine Gewohnheiten und spürt ihn für euch zielsicher auf.

Xur ist in der Europäischen Todeszone, Landezone Gewundene Bucht

Xurs Inventar vom 20. – 24.01. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Bei Xur kann jede Klasse, also Warlocks, Jäger und Titan, einkaufen. Es spielt auch keine Rolle, ob ihr neu im Spiel oder bereits erfahrene Hüter seid. Xurs exotisches Shopping-Paradies steht jedem offen. Er ist seit Jahren ein zuverlässiger Lieferant und das wohl coolste Spaghettigesicht im Sonnensystem.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Das ist Xurs Angebot in dieser Woche:

Waffe: Schwingen der Wachsamkeit – Kinetik-Impulsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Die Heilrüstung – Arkus-Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +22

Belastbarkeit: +4

Erholung: +3

Disziplin: +18

Intellekt: +9

Stärke: +6

Gesamt: 62

Jäger: Raijus Harnisch – Arkus-Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +12

Erholung: +16

Disziplin: +9

Intellekt: +16

Stärke: +6

Gesamt: 61

Warlock: Transversive Schritte – Arkus- Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +13

Erholung: +10

Disziplin: +15

Intellekt: +2

Stärke: +15

Gesamt: 65

Legendären Rüstungs-Set: Diese Woche verkauft Xur das “Lichtvolk”-Set. Es kommt mit recht hohen Werten, also schaut es euch an. Vielleicht ist was dabei, dass ihr noch brauchen könnt.

Nexxoss-Gaming zeigt euch Xurs Angebot im Video, wie immer, noch etwas genauer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Nexxoss zeigt euch Xurs genaues Angebot im bewegten Bild

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit dem Perk “Bewegliche Zielscheibe”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit dem Perk “Vorpalwaffe”

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten jeweils 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Prüfungen von Osiris vom 20. – 24.01. – Map, Waffen und Infos

In Lightfall erwartet Spieler eine große Metropole die sich prächtig entwickelt hat

Die Trials stehen wieder an und Im “This Week at Bungie”-Blog hatte Bungie gute Nachrichten für eure Waffenfokussierungen. Ihr braucht ab sofort dafür nicht mehr so tief in eure Tasche mit Legendären Bruchstücken zu greifen.

Die Fokussierungskosten für alle Waffen und Rüstungen aus Trials of Osiris, Eisenbanner, Schmelztiegel und Gambit werden von 50 auf 25 Legendäre Bruchstücke reduziert.

Die Kosten für die Fokussierung von Meister-Waffen werden von 250 auf 50 gesenkt.

Was sind die Trials in Destiny 2? Die Prüfungen von Osiris sind eine Endgame-PvP-Aktivität und sie finden jedes Wochenende statt. Es gibt nur eine Ausnahme und das ist, wenn das Eisenbanner-Event aktiv ist. So wie letzte Woche. Bungie wird also dieses Wochenende erneut das Inventar des 14. Heiligen mit frischen Trials-Pässen sowie Beutezügen auf, damit ihr euren Ruhm im PvP-Endgame mehren könnt.

Der 14. Heilige wurde vom Tyrann zum Trials-Veranstalter für eure schwitzigsten PvP-Runden

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende nur eine festgelegte Map, auf der man spielt.

Die Karte dieser Woche ist: Wurmhafen

Trials-Map: Wurmhafen

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind . So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 24. Januar, um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung wartet, auf euch immer eine Adept-Waffe, wenn ihr es heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Bürde der Schuld, Stasis-Fusionsgewehr

Stasis-Fusionsgewehr “Bürde der Schuld”

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 20. Januar 2023 um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 24. Januar 2023 um 18:00 Uhr.

Wie findet ihr die Entwicklungen dieser Woche? Hat euch die Änderung bei den Mods gefallen? Und was würdet ihr euch unbedingt ins Angebot von Xur wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren.