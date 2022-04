Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 15.04.

In Destiny 2 gibt es bei Xur keine böse Überraschung mehr, seit Bungie seine Schrauben festgezogen hat. Er ist also auch am Osterwochenende im Einsatz und wird an einen zufälligen Ort hoppeln, um euch seine Exotics zu bringen. MeinMMO weiß, wo ihr den spacigen Osterhasen findet und was er anzubieten hat.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Inzwischen sind alle Raid-Challenges bekannt, sodass die Spieler sich schon bald auf die Großmeistervariante des Raids fokussieren können. Diese steht bereits in den Startlöchern und wird die Raid-Challenges nochmal auf ein neues Niveau heben, sowie verbesserte Beute bieten.

Daneben war auch diese Leistung im Raid wirklich sehenswert. Der Spieler Vendetta zeigte, wie er den 2. Encounter im Raid „Schwur des Schülers“ solo bewältigt. Er balancierte die unterschiedlichen Puzzle-Mechaniken geschickt aus, um am Ende Erfolg und die Anerkennung der Community zu haben.

Für die Fans des exotischen Raketenwerfer „Gjallarhorns“ dagegen sieht es düster aus, denn ein paar dunkle Statistikwolken brauen sich am Horizont zusammen. Ob es ein Gewitter geben wird oder nicht, ist noch ungewiss.

Lord Saladin ist wieder auf den Turm zurückgekehrt und veranstaltet das Eisenbanner.

Alle Infos zu Xur am 15. April 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Über die Feiertage ist Xur natürlich auch im Einsatz. Er trifft heute Abend pünktlich um 19 Uhr ein und freut sich auf euren Besuch. Ihr könnt dann bis Dienstag um 19 Uhr bei ihm die heißesten Oster-Schnäppchen ergattern.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Bei seinem Standort ist es wie mit Ostereiern: Man weiß vorher nie, wo sie sich verstecken. Wir werden uns also auf die Suche begeben, um euch schnellstmöglich seine genaue Position mitzuteilen.

Xurs Inventar vom 15.04 –19.04 – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur verkauft jede Woche eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen. Was er genau im Sortiment hat, ergänzen wir euch ebenfalls später.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest für einen exotischen Code.

Außerdem bietet er euch seit Witch Queen jede Woche auch einen einzigartigen Roll für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen an. Derzeit hat er jede Woche diese zwei Waffen im Angebot.

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Lord Saladin hat zum Eisenbanner im Turm Stellung bezogen

Was ist mit den Trials los? Bungie veränderte die Rotation der PvP-Modi so, dass wenn ein Eisenbanner aktiv ist, keine Prüfungen von Osiris veranstaltet werden.

Bis Dienstag, 19. April, ist das Eisenbanner noch aktiv.

Ihr müsst also dieses Wochenende auf den 14. Heiligen verzichten und könnt dafür das Eisenbanner spielen. Damit möchte Bungie dafür sorgen, dass sich die beiden Aktivitäten nicht gegenseitig Konkurrenz machen und auch für Abwechslung sorgen.

Stürzt ihr euch über die Feiertage ins Getümmel beim Eisenbanner? Oder hat Xur genau das Exo mitgebracht, dass euch noch fehlte? Sagt es uns doch in den Kommentaren.