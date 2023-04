Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 07.04

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was war eure beste Erfahrung im Eisenbanner? Habt ihr jemals ein Match gewonnen, bei dem ihr kurz vor dem Verlieren wart? Oder habt ihr vielleicht eine epische Heldentat vollbracht, die euch als Eiserner Wolf unsterblich gemacht hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Geschichten.

Destiny 2 überarbeitet PvP in Season 18 – Bringt mit “Eruption” Killstreaks wie aus Call of Duty ins Eisenbanner

Darum gehts im Eisenbanner: Diese Woche ist eure letzte Chance in Season 20, euch ins Eisenbanner zu stürzen und um Ruhm und Ehre zu kämpfen. Anders als im PvP-Endgame, den “Prüfungen von Osiris” geht es im Eisenbanner jedoch nicht ums Gewinnen um jeden Preis, sondern auch um den Spaß an der Sache.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Wann kommt Xur? Als Händler für rare exotische Ware in Destiny 2 stattet Xur dem Universum jeden Freitag um 19:00 Uhr einen Besuch ab. Um bei ihm zu shoppen, braucht ihr nur etwas Ingame-Währung, damit die Lücken in eurer Sammlung schneller schwinden.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Die Hüter haben diese Woche einen neuen Bug entdeckt, der vor allem für Solospieler hilfreich ist. Damit lässt sich alles wie von allein töten und es sieht fast so aus, als würden Bosse dabei freiwillig aufgeben. Grund ist ein Gift-Bug der fast unendlichen Schaden macht.

Vor dem Osterhasen erscheint Xur. Er trifft am heutigen Freitag im Destiny-2 -Universum ein und wird seine exotischen Waren das ganze Wochenende an euch verkaufen. Vorausgesetzt, ihr wisst, wo ihr ihn finden könnt. Aber keine Sorge, MeinMMO verrät es euch.

