Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 31.07.

In Destiny 2 schaut heute, am 31.07, der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Waren mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Items verkauft er? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Das passiert gerade in Destiny 2: Über die neue Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light) ist bereits bekannt, dass sie Stasis-Gefallene ins Spiel bringen wird. Doch jetzt wissen wir, dass 3 weitere Feindes-Rassen bald über die neuen Eis-Kräfte verfügen werden.

Doch bis es soweit ist und es mit der Story von Destiny 2 weitergeht, hoffen wir darauf, dass die 10 größten Rätsel und spannendsten Geschichten bald endlich gelöst werden.

Zudem beweist ein altes Exotic momentan, dass es mit den bekanntesten Boss-Killern mithalten kann: Es handelt sich um das exotische Scharfschützengewehr Königinnenbrecher.

Vielleicht hat Xur es ja heute dabei?

Alle Infos zu Xur am 31. Juli 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie üblich taucht das Nudelgesicht heute um 19:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl auf. Dort verweilt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 4. August und verkauft interessierten Hütern seine Exo-Waren.

Was hat das Nudelgesicht diesmal mitgebracht?

Was hat Xur im Angebot? Welche Waffe hat Xur an diesem Wochenende im Gepäck? Und sind seine Ausrüstungsteile zu gebrauchen?

Wir besuchen den mysteriösen Händler und schauen uns sein Inventar genau an.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr könnt das Nudelgesicht an diesem Wochenende in der ETZ im Gebiet „Gewundene Bucht“ finden.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 31.07. bis zum 04.08. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Telesto – Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Unbändiger Löwe – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +11

Erholung: +7

Disziplin: +11

Intellekt: +18

Stärke: +2

Gesamt: 62

Jäger: Äonenflink – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +7

Erholung: +16

Disziplin: +15

Intellekt: +7

Stärke: +10

Gesamt: 66

Warlock: Ophidianischer Aspekt – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +14

Erholung: +9

Disziplin: +8

Intellekt: +7

Stärke: +14

Gesamt: 61

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine kompakte Zusammenfassung gibt’s bei Nexxos Gaming zu Xurs Location und seinem Inventar:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 31.07. – 04.08.

Welche Karte ist aktiv? Aktuell werden die Trials of Osiris auf „Fernstrand“ ausgetragen.

Die Map Distant Shore ist aktiv

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 31. Juli um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 4. August um 19:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.