Den Spielern von Destiny 2 fällt auf, dass sie lange auf einem Exotic geschlafen haben, welches es mit den bekannten Boss-Killern aufnehmen kann und ideal für Raid-Einsteiger ist.

Das ist der exotische Geheimtipp: Lineare Fusionsgewehre sind bei der Mehrzahl der Hüter nicht sonderlich beliebt und gerade die exotischen Exemplare liegen im Tresor als Staubfänger. Doch hättet ihr gedacht, dass das Exotic Königinnenbrecher es mit den ganz großen Boss-Killern wie der Wisper des Wurms aufnehmen kann?

Wer das mit Verwunderung liest, reagiert genauso wie reddit-User LiberalDestroyed. Zunächst war er skeptisch, doch seine Daten beweisen, dass die beiden Distanzwaffen sich ein knappes Duell liefern und Königinnenbrecher deutliche Vorteile hat, die lange keiner auf dem Schirm hatte.

Exo-Duell: Wispern des Wurms vs. Königinnenbrecher

Warum der Vergleich mit der Wisper? Eine ganze Zeit lang waren Scharfschützengewehre und vor allem Izanagis Bürde und die Wisper das Nonplusultra in Endgame-Aktivitäten wie Raids. Aus sicherer Distanz konnten selbst die stärksten Bosse in die Knie gezwungen werden.

Ein Nerf schwächte die mächtigsten Sniper und erschuf eine Art Machtvakuum – aus dem beispielsweise Xenophage hervortrat. Aber nach wie vor ist die Wisper eine der beliebtesten und besten Waffen, die in Boss-Kämpfen zum Einsatz kommt. Jede andere Distanzwaffe muss sich daher mit diesem Scharfschützengewehr messen.



Die beiden Exotics Wisper des Wurms und Königinnenbrecher

So schneiden beide Exotics im Test ab: Die Wisper muss theoretisch nicht nachladen und hat (mit dem exotischen Katalysator) einen permanenten Schaden-Buff. Sitz jeder Schuss richtet ihr etwa 550,000 Schaden an, was knapp 23,000 DPS entspricht.

Königinnenbrecher kommt auf 515,000 Maximal-Schaden, bei etwa 17,500 DPS. Kein Perk übernimmt das Nachladen für euch oder steigert den Schaden. Der letzte Buff für Lineare Fusionsgewehre war im Dezember 2019 – liegt also schon weit zurück.

Wie stark ist die Wisper wirklich? Die Dominanz der Wisper herrscht vor allem auf dem Papier vor – die Werte sind nur theoretisch und im Idealfall so hoch.

Schon ein Fehlschuss mit der Wisper ist fatal und die Rechnung geht nicht mehr auf:

Eure Treffer-Serie ist dahin – ihr müsst also langwierig selbst nachladen

Erneut müsst ihr den Buff „Wisper-Atem“ aktivieren – Was fast 2 Sekunden dauert, in denen nicht geschossen wird oder sonst etwas passiert

Der DPS-Wert bricht daher ein

Und machen wir uns nichts vor, bei einem zappelnden Raid-Boss, 5 Mitstreitern die Kommandos brüllen und dem Wunsch, den Gegner in einer Phase zu legen, entsteht Druck und wir schießen daneben.

Die Wohlfühl-Waffe ist ideal für Raid-Einsteiger

Darum ist Königinnenbrecher jetzt so stark: Im Gegensatz dazu könnt ihr mit Königinnenbrecher nahezu nicht verfehlen, dem absurd hohen Aim-Assist sei Dank. Aus diesem Grund wurde die Zielhilfe immer wieder justiert – mal schraubte Bungie sie noch höher, dann wieder etwas runter, nur um sie wieder zu erhöhen.

Doch selbst bei Fehltreffern schlägt sich das kaum auf den DPS-Wert oder maximalen Schaden aus. Und gerade in Raid-Phasen, in denen die Hüter Plattformen oder Seiten wechseln müssen bietet sich die Waffe an, da sie durch „Fixer Zug“ quasi sofort feuerbereit ist.

Königinnenbrecher schlägt damit in dieselbe Kerbe wie Xenophage, beides sind entspannte DPS-Waffen, die einen großen Teil der Last von den Hüterschultern nehmen.

Hattet ihr diesen Geheimtipp für alle Distanz-Kämpfe auf dem Schirm? Königinnenbrecher ist ideal für alle, die sich bisher noch nicht oft in Raids waren und eine gute Alternative für alle Bosse suchen, denen man nicht mit den mächtigen Schwertern der Season 11 beikommen kann.