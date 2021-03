Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 26.03.

Heute, am 26.03. steht in Destiny 2 wieder ein Besuch vom mysteriösen Xur an. Wo sich der Exotic-Händler diesmal versteckt und welche Exotics er für euch mitbringt, verrät euch MeinMMO. Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? In dieser Woche hat euch Bungie zu Versuchskaninchen gemacht, denn ihr sollt den neuen PvP-Algorithmus im Eisenbanner testen. Doch nicht nur in diesem PvP-Modus geht es im Schmelztiegel heiß her: Die Trials of Osiris konnten bei ihrer Rückkehr ein Allzeit-Hoch verbuchen – Schuld soll eine einzelne Waffe sein.

Im PvE sieht es hingegen etwas mauer aus: Zwar kam ein neuer Strike oder selbst der größte Destiny-Streamer kann momentan nicht ins Endgame:

Alle Infos zu Xur am 26. März 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie gewohnt taucht Xur heute um 18:00 Uhr auf einem zufälligen Planeten auf. Dort bleibt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 30. März und verkauft interessierten Hütern seine exotischen Items. Bedenkt, dass ihr am Wochenende die Uhr umstellen müsst, die Reset-Zeiten verschieben sich daher um eine Stunde nach hinten.

Was hat Xur im Angebot? Verkauft Xur an diesem Wochenende starke Ausrüstungsteile? Und vielleicht sogar eine neue seltene Waffen-Exotic? Wie immer hat er für jede Klasse eine spezifische Exotic-Rüstung und für alle eine exotische Waffe im Gepäck.

Wir schauen bei Xur vorbei und verraten euch, was er diesmal anbietet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Noch wissen wir nicht, wo Xur seine exotischen Items verkauft. Sobald sich das ändert, wird dieser Beitrag schnellstmöglich aktualisiert.

Xurs Inventar vom 26.03. bis zum 30.03. – Alle Exotics im Überblick

Folgende Items aus Xurs Inventar sind bereits bekannt:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Die Exotics aus seinem Angebot werden in Kürze hier ergänzt.

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 26.03. – 30.03.

Sobald die Prüfungen von Osiris gestartet sind, erfahrt ihr hier alles Wichtige.

Wie findet ihr es, dass es die besten Waffen in Destiny 2 nur für die besten Spieler gibt?