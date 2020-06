Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 19.06.

In Destiny 2 schaut heute, am 19.06, der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Waren mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Items verkauft er? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? Seit Beginn der neuen Season 11 entwickelt sich die Story wöchentlich weiter und beginnt spannend zu werden. So haben findige Hüter eine interessante Entdeckung gemacht. An zahlreichen Schauplätzen tauchten mysteriöse, leuchtende Sphären auf – die Augen Savathûns.

Außerdem dürfte bald eine neue Quest live gehen, bei der wir das halbe Sonnensystem evakuieren müssen, um ein neues Exotic zu ergattern.

Für PvP-Fans gibt es aber auch gute Nachrichten. Der Bug mit dem fehlerhaften Loot bei den Trials of Osiris wurde durch das Update. 2.9.0.1 behoben, sodass sie heute wieder planmäßig stattfinden können.

Doch erstmal kommt heute Xur vorbei und wir sind gespannt, was das Nudelgesicht den Hütern an diesem Wochenende mitgebracht hat.

Alle Infos zu Xur am 19. Juni 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Pünktlich um 19:00 Uhr wartet Xur auf Hüter mit Shoppinglaune auf einem Planeten seiner Wahl. Dort bleibt er bis 23. Juni, um seine Exo-Waren zu verkaufen.

Wo verkauft Xur diesmal seine Waren?

Was hat Xur im Angebot? Hat der Exotic-Händler an diesem Wochenende Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten im Angebot? Oder eine begehrte exotische Waffe?

Wir untersuchen sein Inventar und verraten euch, was Xur anbietet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur an diesem Wochenende auf Io im Gebiet „Des Riesen Narbe“.

Xurs aktueller Standort auf Io

Xurs Inventar vom 19.06. bis zum 23.06. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Scharlach – Handfeuerwaffe für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Typ 44 Im Abseits – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Der Schatten des Drachen – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Warlock: Sternfeuerprotokoll – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen