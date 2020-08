Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 14.08.

In Destiny 2 schaut heute, am 10.07, der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Waren mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Items verkauft er? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was passiert gerade in Destiny 2? In dieser Woche ist das Sommer-Event „Sonnenwende der Helden 2020“ in Destiny gestartet, bei dem ihr euch neue Rüstungen erspielen könnt. Wie ihr diese schnell aufwerten könnt, verraten wir euch hier:

Es gibt aber auch ein paar Dinge zum aktuellen Sonnenwend-Event, von denen wir gerne vorher gewusst hätten.

Und bevor im Herbst die nächste große Erweiterung für Destiny 2 veröffentlicht wird, haben wir von MeinMMO nochmal einen Blick auf die unvergesslichsten Bosse der letzten 6 Jahre geworfen.

Unvergesslich ist allerdings auch Xur. Der kommt heute und wir schauen auf sein Angebot.

Alle Infos zu Xur am 14. August 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Um 19:00 Uhr wird Xur heute auf einem beliebigen Planeten erscheinen. Dort verkauft das Nudelgesicht dann seine Exo-Güter, bis mit dem Weekly Reset, am 18. August um 19:00 Uhr, wieder verschwindet.

Auf welchen Planeten hat es Xur diesmal verschlagen?

Was hat Xur im Angebot? Hat Xur diesmal starke Ausrüstungsteile dabei? Oder vielleicht sogar eine seltene exotische Waffe?

Wir werfen gemeinsam einen Blick auf sein Inventar und verraten euch, was der mysteriöse an diesem Wochenende im Angebot hat.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr könnt das Nudelgesicht an diesem Wochenende auf Titan im Gebiet „Das Rigg“ finden.

Der Standort von Xur auf Titan

Xurs Inventar vom 14.08. bis zum 18.08. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Graviton-Lanze – Impulsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Typ 44 im Abseits– Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +3

Erholung: +21

Disziplin: +12

Intellekt: +6

Stärke: +13

Gesamt: 64

Jäger: Ophidia-Spatha – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +9

Erholung: +17

Disziplin: +11

Intellekt: +2

Stärke: +18

Gesamt: 65

Warlock: Schädel des schrecklichen Ahamkara – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +3

Erholung: +15

Disziplin: +13

Intellekt: +6

Stärke: +9

Gesamt: 60

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine kompakte Zusammenfassung gibt’s bei Nexxos Gaming zu Xurs Location und seinem Inventar:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 14.08. – 18.08.

Welche Karte ist aktiv? Aktuell werden die Trials of Osiris auf „Bannerfall“ ausgetragen.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 14. August um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 18. August um 19:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.