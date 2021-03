Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 12.03.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 12. März um 18:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 16. März ebenfalls um 18:00 Uhr.

Was hat Xur im Angebot? Bringt Xur an diesem Wochenende starke Ausrüstungsteile mit? Oder vielleicht sogar ein seltenes Waffen-Exotic?

Was ist los in Destiny? Bei Destiny 2 geht es aktuell drunter und drüber. Da Bungie die Hüter aufforderte Spaß mit einem Glitch zu haben, hüpfen diese nun sogar Raumschiffe tot . Auf dem offiziellen Twitter-Account des MMO-Shooters dominiert währenddessen eine 3 Meter große Schildkröten-Dame und sucht Streit .

Bei Destiny 2 gibt es heute, am 12.03., Besuch vom mysteriösen Xur. Wo lässt sich der Exotic-Händler mit dem Nudelgesicht diesmal nieder? Und welche Exotics hat er für euch im Gepäck? Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

