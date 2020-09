Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 11.09.

In Destiny 2 schaut heute, am 11.09., der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Waren mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Items verkauft er? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? Endlich geht die Evakuierung vor der großen Dunkelheit in die heiße Phase und belohnt die Hüter mit einer neuen Exo-Pistole „Auserwählte des Reisenden“. Dabei klärt die dazugehörige Quest ganz nebenbei 2 wilde Fan-Theorien.

Außerdem feiert Destiny seinen mittlerweile 6. Geburtstag, wozu MeinMMO-Autor Philipp Hansen gratuliert und sich fragt, warum das Spiel seit 6 Jahren stirbt.

Doch heute kommt uns erstmal Xur besuchen und wir schauen auf sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 11. September 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Um 19:00 Uhr wird Xur heute auf einem beliebigen Planeten erscheinen. Dort verkauft das Nudelgesicht dann seine Exo-Güter, bis er mit dem Weekly Reset, am 15. September um 19:00 Uhr, wieder verschwindet.

Was hat das Nudelgesicht im Angebot?

Was hat Xur im Angebot? Hat Xur diesmal starke Ausrüstungsteile dabei? Und dazu noch eine ordentliche Exo-Waffe?

Wir besuchen den Exo-Händler und nehmen sein Inventar unter die Lupe.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur an diesem Wochenende in der ETZ.

Xurs Position in der ETZ

Waffe: Der Prospektor – Granatenwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Verhängnisreißer-Schulterplatte – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +3

Erholung: +22

Disziplin: +7

Intellekt: +2

Stärke: +20

Gesamt: 61

Jäger: Ophidia-Spatha – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +2

Erholung: +15

Disziplin: +13

Intellekt: +6

Stärke: +9

Gesamt: 61

Warlock: Der Hirsch – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +13

Erholung: +4

Disziplin: +14

Intellekt: +12

Stärke: +7

Gesamt: 64

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 11.09. – 15.09.

Welche Karte ist aktiv? Aktuell werden die Trials of Osiris auf „Exodus Blau“ ausgetragen.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 11. September um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 15. September um 19:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.