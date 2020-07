Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 10.07.

In Destiny 2 schaut heute, am 10.07, der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Waren mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Items verkauft er? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? Seit dem Weekly Reset vom 7.7. laufen in Destiny 2 die Triumphmomente 2020, bei denen die Spieler das ausklingende Destiny-Jahr feiern und sich Titel und Belohnungen erspielen können.

Außerdem kam in dieser Woche die Waffen-Quest zum ungewöhnlichen exotischen Spurgewehr „Verfallenes Abbild“ ins Spiel. Wie ihr euch die Waffe holt, erfahrt ihr hier:

Dieses neue Exotic könnt ihr euch jetzt holen

Doch heute kommt erstmal Xur zu Besuch und wir schauen uns an, was der Händler den Hütern diesmal mitgebracht hat.

Alle Infos zu Xur am 10. Juli 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Xur wird heute um 19:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl erscheinen. Dort macht er es sich bis zum 10. Juli gemütlich und verkauft interessierten Hütern seine exotischen Waren.

Was hat der Händler diesmal dabei?

Was hat Xur im Angebot? Hat der Exotic-Händler an diesem Wochenende Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten im Angebot? Oder eine begehrte exotische Waffe?

Wir untersuchen sein Inventar und verraten euch, was Xur anbietet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Die Verkaufsfläche von Xur befindet sich an diesem Wochenende auf Nessus im Gebiet „Wächtergrab“.

Xurs Position auf Nessus (Barge)

Xurs Inventar vom 10.07. bis zum 14.07. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Schwarze Klaue – Schwert für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Dünenwanderer – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +19

Erholung: +2

Disziplin: +6

Intellekt: +9

Stärke: +14

Gesamt: 61

Jäger: Mechaniker-Trickärmel – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +13

Erholung: +9

Disziplin: +22

Intellekt: +2

Stärke: +7

Gesamt: 63

Warlock: Klauen des Ahamkara – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +8

Erholung: +17

Disziplin: +9

Intellekt: +6

Stärke: +15

Gesamt: 62

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen