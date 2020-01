Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 10.01

Heute, am 10.01.2020, ist in Destiny 2 mal wieder Xur-Tag. Doch was bietet der exotische Händler den Hütern zum Kauf an und wo kann man ihn finden? Erfahrt hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was passiert gerade in Destiny 2? Diese Destiny-Woche dreht sich rund um die Quest zur neuen exotischen Pistole „Des Teufels Ruin“. Wie ihr die neue Waffen bekommen könnt, verraten wir euch hier:

Interessant ist außerdem, dass die exotische Pistole einen geheimen Perk hat, der sie noch stärker macht.

Doch lasst uns erstmal schauen, was Xur heute für die Hüter mitgebracht hat.

Alle Infos zu Xur am 10. Januar 2019 – PS4, PC, Xbox One

Was bietet Xur den Hütern an? Bringt Xur ein Exotic mit, das euch noch fehlt? Oder hat er vielleicht Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten dabei?

Wir werfen einen gemeinsamen Blick auf sein Inventar und verraten euch, was er im Angebot hat.

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Um 18:00 Uhr wird Xur heute auf einem Planeten seiner Wahl erscheinen. Dort bietet er bis zum nächsten Weekly Reset, am 14. Januar, seine exotischen Waren an.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Den Exotic-Händler könnt ihr diesmal auf Titan im Gebiet „Das Rigg“ finden.

Der Standort von Xur auf Titan

Xurs Inventar vom 10.01 bis zum 14.01. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Schwarze Klaue – Schwert für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Ewiger Krieger – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +12

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 48

Jäger: Glückshose – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +7

Erholung: +10

Disziplin: +12

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 48

Warlock: Transversive Schritte – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +2

Erholung: +7

Disziplin: +6

Intellekt: +10

Stärke: +6

Gesamt: 48

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen