Australien kämpft zurzeit mit heftigen Busch- und Waldbränden und ihren Folgen. Auch Bungie, der Entwickler von Destiny 2, will nun die Opfer und Helfer unterstützen und sammelt bald Geld zur Rettung der australischen Tierwelt und zum Schutz des Landes. So können Fans und Hüter direkt helfen.

Was hat es mit der Spenden-Aktion auf sich? In Australien wüten seit Wochen heftige Buschfeuer, die bereits unzählige Häuser zerstört, mindestens 25 Menschenleben gefordert sowie geschätzt fast eine Milliarde Tiere das Leben gekostet oder verletzt haben.

Aus diesem Anlass will Bungie mit Hilfe seiner hauseigenen Hilfsorganisation Bungie Foundation in Kürze eine Spenden-Aktion starten und Australien dabei unterstützen, der Waldbrände Herr zu werden und deren Folgen zu bewältigen. Und Hüter in der ganzen Welt können dabei unterstützen, so das Studio.

Wie sieht die Aktion genau aus? Wie Senior Foundation Manager Christine Edwards im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog mitteilte, wird es eine Spenden-Aktion in Form eines T-Shirt-Verkaufs im Bungie Store geben.

Das limitierte Shirt kommt beim Kauf mit einem exklusiven „Sternenlicht, Sternensicht“-Abzeichen-Code zum Einlösen für Destiny 2. Das T-Shirt wird ab Donnerstag, den 16. Januar, im Bungie Store (auch EU) zur Vorbestellung verfügbar sein – und zwar bis zum 18. Februar.

Am Design des Shirts wird dabei noch aktiv gearbeitet, auch der Preis ist noch nicht genau bekannt. Eine Preview soll es aber bereits Anfang nächste Woche geben, also noch vor Beginn der Vorbestellungen. Das Emblem hat das Studio bereits vorgestellt:

Weitere Details (wohl auch zum Preis) soll es spätestens im „This Week at Bungie“-Blog in der kommenden Woche geben.

So könnt ihr über Bungie direkt helfen: Bestellt ihr eines dieser Shirts, unterstützt ihr direkt Australien – und zwar Helfer und Betroffene. Denn die Erlöse aus den T-Shirt-Verkäufen werden zu 100 Prozent für wohltätige Zwecke Down Under eingesetzt.

50% der Einnahmen werden an WIRES gespendet. Dabei handelt es sich um die größte Wildtier-Rettungsorganisation Australiens. Die anderen 50% erhält der NSW Rural Fire Service. Das ist der Feuerwehr-Dienst im Staat New South Wales. Dort wüten die Feuer besonders heftig und müssen dringend eingegrenzt werden.

Keine einmalige Geschichte: Es ist nicht das erste Mal, dass Bungie sich für wohltätige Zwecke engagiert. Im Laufe der Jahre hat das Studio immer wieder mit Hilfe seiner Spieler, Fans und Streamer in zahlreichen Charity-Aktionen bereits mehrere Millionen Dollar sammeln und so Menschen in Not helfen können – so beispielsweise auch zur GuardianCon 2019.

Ähnliche Aktionen gab es beispielsweise für die Opfer von Hurricane Katrina oder des schweren Erdbebens in Nepal aus dem Jahr 2015.

Was haltet ihr von solchen Aktionen seitens Bungie? Werdet ihr euch unter Umständen ein T-Shirt zur Unterstützung Australiens holen?