Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 03.07.

Bei Destiny 2 steht heute, am 3. Juli, der Besuch von Xur an. MeinMMO schaut, welche Exotics er mitbringt und wo ihr den mysteriösen Händler diese Woche findet.

Was passiert in Destiny 2? Aktuell ist das erste Eisenbanner-Event von Season 11 in vollem Gange. Es läuft noch bis zum nächsten Weekly Reset, am 7. Juli, und kann sich für die Hüter richtig auszahlen:

Außerdem gibt es jetzt die ersten Infos zum Update 2.9.1., das ebenfalls zum Weekly Reset erscheinen wird. Bungie plant, mit dem Patch so einige Bugs aus dem Spiel zu entfernen.

Doch heute bleibt noch alles beim Alten. Xur kommt vorbei und wir sind gespannt, was er den Hütern anbieten wird.

Alle Infos zu Xur am 3. Juli 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie üblich taucht das Nudelgesicht heute um 19:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl auf. Dort verweilt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 7. Juli, und verkauft interessierten Hütern seine Exo-Waren.

Wo hat er sich versteckt?

Was hat Xur im Angebot? Welche Waffe hat Xur an diesem Wochenende im Gepäck? Und sind seine Ausrüstungsteile zu gebrauchen?

Wir besuchen den mysteriösen Händler und schauen uns sein Inventar genau an.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Noch ist nicht bekannt, wo sich Xur aufhält. Sobald wir mehr wissen, wird dieser Beitrag schnellstmöglich aktualisiert.

Welche Exotics bringt das Nudelgesicht diesmal mit?

Xurs Inventar vom 03.07. bis zum 07.07. – Alle Exotics im Überblick

Folgende Items aus Xurs Inventar sind bereits bekannt:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

für 97 Legendäre Bruchstücke Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Die Exotics aus seinem Angebot werden in Kürze hier ergänzt.