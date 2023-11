Destiny 2: Weekly-Reset am 21.11. – Letzte Woche vor Season 23

Es ist ruhig geworden in Destiny 2. Nur noch eine Woche bis zum Start von Season 23 und die Träumende Stadt bereitet sich auf ihr großes Comeback vor. Doch bevor es so weit ist, verrät euch MeinMMO, was es bis dahin noch zu tun gibt.

Das passiert diese Woche: Man könnte es ein wenig die Ruhe vor dem Sturm nennen. Destiny 2 steht kurz vor dem Start seiner Season 23 und die verspricht ab dem 28. Novbember neuen Content und vor allem ein Wiedersehen mit den größten Geschöpfen im Destiny-Universum.

In Season 23 werden ein mysteriösen Ahamkara-Ei und Mara Sov mit von der Partie sein.

Es gilt den 15. Wunsch zu finden und damit indirekt Savathuns Plan gegen den Zeugen fortzusetzen.

Dazu kommt ein von Geralt of Rivia inspiriertes The Witcher-Rüstungs-Set ins Spiel

Alles was euch sonst noch in Season 23 erwartet findet ihr hier: Destiny 2 lüftet mit Season 23 sein größtes Geheimnis – Alles zu „Saison des Wunsches“

Doch bevor es so weit ist solltet ihr diese Woche noch ein klein wenig in euren Seasonstart investieren. Bereits am 01. Dezember wartet ein neuer Dungeon mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Es kann also nicht schaden, ein paar fertige Beutezüge zu horten, um sein schneller sein Artefakt zu leveln.

Morgen wird Bungie im wöchentlichen TWiD (This Week at Destiny-Blog) zudem weitere Informationen enthüllen. Unter anderem, welche neuen Dinge euch in Season 23 bei der Fähigkeit Stasis erwarten.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 21. bis 28.11.

Dämmerung

Raub-Schlachfeld: Mond Xivu Araths Schlachtgesang macht den Bunkern des Kriegsgeistes zu schaffen. Erobert sie zurück und sichert die unterirdischen Gebäude vor dem Zugriff der Schar.



Verdient diese Woche diese Dämmerungswaffe: Braytech Fischadler (Meister), Raketenwerfer

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die letzte Seasonwoche beinhaltet die Modi Zonenkontrolle und Hexenkessel

Boost in allen drei Playlisten

Egal wo ihr euch diese Woche einloggt: Es gibt in allen drei Playlisten einen Boost, sodass ihr die Ränge schnell aufsteigen und noch alle Items, wie die Shader und Waffen-Ornamente, abholen könnt.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Für alle die es gerne herausfordernd mögen warten im Endgame die sogenannten Vermächtnis-Rotationen. Sie können wiederholt und damit gefarmt werden,

Was bedeutet “Farmbares Endgame” in Destiny 2? Seit Season 21 rotieren alle Missionen und Raids jede Woche und sind farmbar. Das bedeutet sowohl der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist die „Wurzel der Albträume“ mit der aktuell starken Exo-Shotgun „Bedingte Endgültigkeit“

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Säule der Wächterin“ Extra-Loot und den Exo-Bogen „Hierarchie der Ansprüche“.

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Vox Obscura” mit dem Wellen-Exo-Granatwerfer „Toter Bote“.

Diese Shotgun ist ein „Super-Shutdown-Monster“ im PvP gegen andere Hüter

Wöchentliche Aktivitäten

Das sind die Ritual-Aktivitäten: Alle Inhalte von Season 22, inklusive dem Karten-Deck und den saisonalen Aktivitäten bleiben natürlich auch noch in Season 23 erhalten. Allerdings könnt ihr sie nur noch diese Woche spielen, um auch den Titel zu vervollständigen oder saisonale Herausforderungen zu erledigen.

Altäre der Beschwörung: Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen.

Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Savathûns Säule: Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

Keine Zeit mehr In der wöchentlichen Lightfall-Mission könnt ihr diese Woche Panzer fahren. Ihr habt nämlich keine Zeit mehr und müsst Rohan bei dem Radialmast zur Hand gehen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Bald wird in der Träumenden Stadt wieder mehr los sein und es wird neue Dinge zum Erledigen geben. Zeit, die alten vorher noch zu erledigen, wie die vielen versteckten Truhen in dieser Woche. Ihr müsst nur einen Schluck „Königinnenlaub-Tinktur“ aus eurem Inventar einnehmen und schon offenbart euch die Verderbnis neue Zugänge.

Petra Venj hat diese Woche die 3. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Divalianische Nebel“ in der Träumenden Stadt. Die Stadt der Erwachten geht in die zweite Stufe der Korrumpierung ein.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 22 von Destiny 2

Die Wurzel aller eurer Albträume: Der Schüler “Nezarek”

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Es wird wohl auch in Season 23 kein Grinden um Powerlevel mehr geben. Die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 liegt ist seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Ei bisschen vorplanen solltet ihr dennoch. Denn der Dungeon startet am 01. Dezember. Er wird pro Encounter eine ansteigende Schwierigkeit haben und daher ist es sinnvoll, zumindest sein Artefakt schnell voranzutreiben, um alle Vorteile nutzen zu können.

Falls ihr jedoch aktuell noch gar nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Wurzel der Albträume“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Säule der Wächterin“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Vox Obscura“ (+2) – farmbar

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Wöchentliche Season-Mission „Savathuns Säule“ mit 300.000 Punkten

Wöchentliche Season-Mission „Ritus der Auslese“ Händlerherausforderung Eris Morn

Wöchentliche Season-Mission „Altäre der Beschwörung“

Spiele auf Neomuna „Teilbereich“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Diese niedliche Motte kann nicht fliegen, aber dafür fahren.

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Exotisches Emote „Heimwerker Schmiedemeister”

Exotisches Emote „Ganz alltäglicher Tanz”

Legendäres Emote „Verstaue die Ringe”

Exotischer Sparrow „Strahlender Suchender”

Exotisches Schiff „Exoplanet Ernteschiff”

Exotisches Waffen-Ornament “Jagdmeister” für den Bogen “Hirschgeweihsprosse”

Exotisches Waffen-Ornament “Zukünftige Vergangenheit” für den Bogen “Hierarchie der Ansprüche”

Exotisches Rüstungs-Ornamente Für den Jäger: “Europa Späher Visier” für das Exo “Cyrtarachnes Fassade” Für den Titan: “Sekundärenergie” für das Exo “Heilrüstung” Für den Warlock: “Effiziente Quest” für das Exo “Schwärmer”

Geist-Projektion „Zeitverlorene Projektion”

Shader: „Wildhüter“ „Erstes Licht“ „44er-Stahl“ „Graustufen-Unterholz“ „Amethystblüte“ „Wanderer-Gewand“

Teleport-Effekte: „Vex-Ankunft“ „Die Zelebrierung von Neuem“ „Jademünze Effekt“ „Kristalliner Ausbruch“



Das waren alle Informationen, sodass ihr nun wisst, was in der letzten Woche von Season 22 wartet. Verratet uns doch in den Kommentaren, wie eure letzte Woche in Destiny 2 aussieht und wie hoch euer Seasonrang war. Wir sind gespannt.

Oder sucht ihr lieber nach Alternativen zu Destiny 2? Ex-Boss von Bungie gründete Studio, sammelte Millionen für neue Games: Kommt von ihm eine Alternative zu Destiny 2?